BIVŠI ŠEF IDF RAZOTKRIO NETANJAHUa: Svesno je tajio upozorenja o napadu Hamasa 7. oktobra, on je odgovoran za smrt nevinih
BIVŠI načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Dan Haluc optužio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je prikrivao upozorenja uoči napada 7. oktobra i pripisao mu krajnju odgovornost za taj smrtonosni bezbednosni propust.
Haluc je reagovao na izveštaj lista "Harec" u kojem se navodi da je predsednik UAE Mohamed bin Zajed upozorio Netanjahua na veliku operaciju koju je Hamas planirao deset dana pre upada. Netanjahu je navodno umanjio ozbiljnost pretnje i nije obavestio izraelske bezbednosne zvaničnike.
Netanjahuov kabinet je taj izveštaj nazvao "apsolutnom laži", dok UAE nisu ni potvrdili ni demantovali te navode.
U intervjuu za radio 103FM, Haluc je rekao da veruje da se taj razgovor zaista dogodio i tvrdio da postoji više indicija da je Netanjahu znao više nego što je otkrio.
-Šta bi bilo jednostavnije za emiratskog princa nego da kaže da razgovora nije bilo, ako ga zaista nije bilo?... Postoji toliko razloga koji ukazuju na to da je taj čovek znao mnogo više nego što je rekao onima koji su kasnije bili zaduženi za rešavanje problema. Jer on nije bio sposoban da reši probleme. Znao je i to je sakrio, rekao je Haluc.
-Ne znam kako da uđem u um tog psihopate. Šta mu se mota po glavi? Samo on to zna, dodao je na pitanje zašto Netanjahu navodno nije reagovao.
Prema pisanju "Hareca", izraelska služba unutrašnje bezbednosti Šin Bet primila je zasebno upozorenje da tadašnji lider Hamasa Jahja Sinvar priprema "zemljotres" i "zastrašujuću operaciju", o čemu je Netanjahu bio obavešten. Tokom naknadne bezbednosne procene, služba je upozorila da se Izrael kreće ka "sudaru" i preporučila ili značajnu ofanzivnu akciju ili jačanje odbrane oko Pojasa Gaze i Zapadne obale, ali odluka nije doneta.
Haluc je priznao da je bezbednosni propust bio "potpun, sveobuhvatan i da je uključivao sve", ali je istakao da Netanjahu snosi krajnju odgovornost jer nije doveo taj sastanak do konkretnog zaključka.
-Možete stalno upućivati optužbe sporednim glumcima u filmu. Ali na kraju, ako je film loš, krivite glavnog glumca, rekao je Haluc.
U napadu koji je predvodio Hamas poginulo je gotovo 1.200 ljudi u Izraelu i pokrenut je rat u Pojasu Gaze, koji je za posledicu imao smrt više od 74.000 Palestinaca.
Polemika o Netanjahuovoj odgovornosti javlja se uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar. Premijer, koji se suočava sa ozbiljnim izazovom u vidu bivšeg načelnika Generalštaba izraelske vojske Gadija Ajzenkota, ocenio je izveštaj lista "Harec" kao "politički motivisan" i deo "izborne kampanje levice".
Netanjahu je tvrdio da provera koju su sproveli Savet za nacionalnu bezbednost i njegov vojni sekretar nije pokazala nikakve zapise o navodnom razgovoru sa liderom UAE, te je naložio svojim advokatima da podnesu tužbu za klevetu protiv lista "Harec" i novinara koji stoje iza tog izveštaja.
(rt.rs)
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