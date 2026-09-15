DIPLOMATSKA OFANZIVA ZBOG ESKALACIJE SUKOBA: Katar razgovarao sa Turskom i Emiratima
KATARSKI premijer i ministar spoljnih poslova šeik Mohamed bin Abdulrahman Al Tani razgovarao je telefonom sa predstavnicima Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata o eskalaciji sukoba i jačanju bezbednosti u regionu, prenela je danas Al Džazira.
On je tokom razgovora sa turskim kolegom Hakanom Fidanom i kolegom iz Emirata Abdulahom bin Zajedom Al Nahjanom pričao o diplomatskim naporima usmerenim ka postizanju rešenja koja garantuje slobodnu pomorsku plovidbu.
Ovi diplomatski kontakti dolaze nakon što je Sultanat Oman objavio da odlaže regionalni sastanak koji je trebalo da se održi u gradu Salala, a na kojem bi se razgovaralo o pitanju Ormuskog moreuza.
Sjedinjene Američke Države (SAD) i Iran imaju veoma loše odnose nakon prekida sprovođenja memoranduma o okončanju vojnih operacija potpisanog 18. juna.
(Tanjug)
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