RUSKI ODGOVOR NA PIRATERIJU IZNENADIO GUSARE: Danski ministar kritikovao Rusiju zbog napada na vojni helikopter
MINISTAR spoljnih poslova Danske Lars Loke Rasmusen kritikovao je danas Rusiju što je ispalila dve signalne rakete ka danskom vojnom helikopteru u međunarodnim vodama kod obale Danske.
On je na Iksu napisao da je takvo ponašanje nedopustivo i da je ruski ambasador pozvan na razgovor povodom tog incidenta.
Premijerka Mete Frederiksen izjavila je da je incident ozbiljan, ali ne i iznenađujući, pošto Rusija pojačava "hibridnu kampanju" protiv Evropske unije i NATO.
-Rusija želi da poseje strah i neslogu. Naš odgovor je da stanemo čvršće jedni uz druge i ojačamo odbranu Danske i Evrope, poručila je Frederiksen.
Ruska fregata ispalila je dve signalne rakete koje su umalo pogodile danski helikopter koji je bio u rutinskoj misiji fotografisanja, navela je Danska komanda odbrane u ponedeljak.
Signalne rakete su pirotehnička sredstva koja se na moru obično koriste kao signal upozorenja.
Tanjug
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