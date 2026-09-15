Svet

RUSKI ODGOVOR NA PIRATERIJU IZNENADIO GUSARE: Danski ministar kritikovao Rusiju zbog napada na vojni helikopter

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 09. 2026. u 16:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTAR spoljnih poslova Danske Lars Loke Rasmusen kritikovao je danas Rusiju što je ispalila dve signalne rakete ka danskom vojnom helikopteru u međunarodnim vodama kod obale Danske.

РУСКИ ОДГОВОР НА ПИРАТЕРИЈУ ИЗНЕНАДИО ГУСАРЕ: Дански министар критиковао Русију због напада на војни хеликоптер

Foto: printskrin telegram/warhistoryalconafter

On je na Iksu napisao da je takvo ponašanje nedopustivo i da je ruski ambasador pozvan na razgovor povodom tog incidenta.

Premijerka Mete Frederiksen izjavila je da je incident ozbiljan, ali ne i iznenađujući, pošto Rusija pojačava "hibridnu kampanju" protiv Evropske unije i NATO.

-Rusija želi da poseje strah i neslogu. Naš odgovor je da stanemo čvršće jedni uz druge i ojačamo odbranu Danske i Evrope, poručila je Frederiksen.

Ruska fregata ispalila je dve signalne rakete koje su umalo pogodile danski helikopter koji je bio u rutinskoj misiji fotografisanja, navela je Danska komanda odbrane u ponedeljak.

Signalne rakete su pirotehnička sredstva koja se na moru obično koriste kao signal upozorenja.

Tanjug

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PLAN ZELENSKOG DOŽIVEO DEBAKL: Ruske oružane snage nastavljaju da stežu kotao kod Harkova i uspostavljaju kontrolu nad Oljhovatkom
Svet

0 0

PLAN ZELENSKOG DOŽIVEO DEBAKL: Ruske oružane snage nastavljaju da stežu kotao kod Harkova i uspostavljaju kontrolu nad Oljhovatkom

BORCI ruske grupe snaga „Sever“ nastavili su da stežu okruženje ukrajinskih oružanih snaga u Harkovskoj oblasti i uspostavili su kontrolu nad Olhovatkom, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Svi pokušaji ukrajinskih oružanih snaga da se probiju iz okruženja su osujećeni, a uništene su dve jurišne grupe koje su pokušale kontranapad na ruske oružane snage kod Kazačjeg Lopana. Tokom proteklih 24 sata, pogođeni su i objekti ukrajinske energetske i transportne infrastrukture, kao i mesta za skladištenje i montažu neprijateljskih bespilotnih letelica.

15. 09. 2026. u 15:34

Politika
Tenis
Fudbal
Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“: Proizvođači dobili sajtove

Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“: Proizvođači dobili sajtove