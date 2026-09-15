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HOLANDSKA ŽELEZNICA PARALISANA, SUMNJA SE NA SABOTAŽU: Pronađen sumnjiv materijal, policija na nogama (FOTO)

В.Н.

15. 09. 2026. u 15:48

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VELIKI prekid rada pogodio je delove holandske železničke mreže rano u utorak, a kompanija koja održava železničku infrastrukturu te zemlje saopštila je da uzrok tretira kao moguću sabotažu.

ХОЛАНДСКА ЖЕЛЕЗНИЦА ПАРАЛИСАНА, СУМЊА СЕ НА САБОТАЖУ: Пронађен сумњив материјал, полиција на ногама (ФОТО)

Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Joke van der Krajsen, portparolka kompanije za infrastrukturu Prorail, izjavila je za Ašosijeted pres da je do poremećaja došlo na 24 lokacije: "Na nekoliko lokacija pronađen je materijal. Čini se da je ovaj materijal namerno postavljen na koloseke. Sumnjamo na sabotažu. Policija je trenutno uključena i aktivno istražuje uzrok i razloge koji stoje iza ovoga".

Portparolka policije Marlus Veselink potvrdila je da je istraga u toku, ali je odbila da pruži više detalja. Rekla je da joj nije poznato da je bilo ko preuzeo odgovornost.

 

 

Razmer poremećaja i pogođene linije

Stotine hiljada putnika koristi železničku mrežu svakog dana. Obustave u utorak pogodile su hiljade putnika uglavnom u centralnim i istočnim delovima Holandije, ali je problem takođe uticao na pojedine linije u najprometnijim zapadnim regionima zemlje.

Nacionalna železnička kompanija NS saopštila je da su železnički putevi oko centralnih gradova Zvole, Deventer i Amersfort bili teško pogođeni u vreme jutarnjeg špica.

"Još uvek nije jasno koliko će vremena biti potrebno da se železnički saobraćaj vrati u normalu", navela je kompanija NS u poruci putnicima.

Tajming incidenta i važan državni događaj

Do poremećaja je došlo na dan kada holandska vlada predstavlja svoj godišnji budžet parlamentu - na događaj koji privlači hiljade ljudi u Hag kako bi posmatrali kraljevsku porodicu kako se vozi kroz grad u konjskim zapregama.

(AP)

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