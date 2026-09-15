LAVROV OTKRIO ŠTA SLEDI: Sastanak sa Rubijom u NJujorku, Moskva spremna za razumne kompromise

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da planira sastanak sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

- Imam zakazan sastanak sa njim, sa državnim sekretarom Rubijom, u Njujorku na marginama Generalne skupštine - rekao je Lavrov na okruglom stolu ambasadora posvećenom situaciji u Ukrajini, prenosi RIA Novosti.

Lavrov je rekao da, ako je Ukrajina spremna da nastavi mirovne pregovore, Rusija će se s tim složiti.

- Nikada nismo odbili da pregovaramo, a svi razgovori koji su se održali prekinuti su ne na našu inicijativu. Stoga, ako su naše kolege spremne, mislim da je sasvim moguće da ih nastavimo. Imamo šta da kažemo- rekao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, Rusija je otvorena za "razumne kompromise", ali neće prihvatiti prisustvo NATO na svojim granicama.

- Spremni smo u okviru ove pozicije da tražimo razumne kompromise, ali nismo principijelno odustali od ciljeva da osiguramo svoju bezbednost, da ne dozvolimo pojavljivanje NATO na našim granicama i da obezbedimo legitimna prava Rusa i stanovnika koji govore ruski jezik, a koji vekovima žive na tim prostorima - rekao je Lavrov.

On je ocenio da je stav evropskih zemalja prema ukrajinskom pitanju "neozbiljan", navodeći da evropske zemlje sada pozivaju Moskvu da obustavi borbena dejstva, dok istovremeno žele da na preostalu teritoriju Ukrajine uvedu svoje snage i ne priznaju teritorije nad kojima je Rusija preuzela kontrolu.

Lavrov je optužbe Zapada na račun Rusije u vezi sa Ukrajinom uporedio sa "kukurikanjem", navodeći da je njihov cilj "stvaranje efekta glasnoćom".

On je ponovio i ocenu da je ukrajinski sukob mogao da bude okončan pre godinu dana da SAD nisu odstupile od dogovora postignutih na sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa u avgustu 2025. godine na Aljasci.

- Da Amerikanci nisu odustali od dogovora iz Enkoridža, da Evropa nije odvratila SAD od tih dogovora, već godinu dana bismo živeli bez rata - rekao je Lavrov.

On je odbacio informacije koje su preneli pojedini mediji da su SAD navodno ponudile Rusiji pomoć u rešavanju ukrajinskog pitanja u zamenu za pomoć u rešavanju krize oko Irana.

- Taj razgovor nije primeren. To su samo glasine - rekao je Lavrov.

On je izrazio uverenje da će Rusija uspeti da povrati svoje devizne i zlatne rezerve zamrznute u Evropskoj uniji, a predlog da se sredstva prebace iz belgijske jurisdikcije na račun evropske institucije ocenio je kao pokušaj da se "podeli odgovornost".

Prema njegovim rečima, u EU se traže "kvazipravni osnovi" za prebacivanje ruskih sredstava iz belgijske nadležnosti, zato što se premijer Belgije Bart de Vever protivi njihovoj konfiskaciji.

Lavrov je, takođe, rekao da će Rusija ispuniti sve svoje obaveze u vezi sa isporukama nafte i žitarica svetskom tržištu, uprkos, kako je naveo, zaplenama ruskih brodova od strane država Evropske unije.

Na 13. okruglom stolu za moskovski diplomatski na temu "Ukrajinska kriza: Pravna agresija Zapada" učestvovalo je više od 110 ambasadora iz zemalja širom sveta i predstavnici međunarodnih organizacija.

Skup je organizovala Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

(Tanjug)