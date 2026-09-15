PANIKA U KIJEVU, PRIZNALI POTPUNU NEMOĆ! Stigli novi ruski dronovi i napravili MASAKR na frontu — Ovo menja sve!

RUSIJA je povećala proizvodnju i upotrebu dronova na mlazni pogon otprilike šest puta tokom leta u odgovoru na ukrajinsku kampanju napada na civilne mete, ostavivši Kijev bez jasnog odgovora na brže i snažnije dronove Moskve.

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Početkom jula, ukrajinska vojska je pozvala veliku grupu proizvođača da testiraju novu generaciju presretača, razvijenih za borbu protiv jurišnih dronova na mlazni pogon koje Rusija poslednjih meseci koristi sa razornim učinkom.

Vežba ona nije protekla prema planu, navodi Rojters. Pokazalo se da je dronovima-presretačima teško upravljati pri brzinama koje su ponekad prelazile 400 kilometara na sat. Mnogi od njih su se srušili na obližnja polja i u šume.

Jedan visoki komandant otvoreno se požalio da Kijev zaostaje u ključnoj oblasti bespilotnih letelica na mlazni pogon.

-Kada je reč o mlaznim dronovima, ponovo smo potpuno ispustili inicijativu, to je činjenica, izjavio je Maksim Žorin, zamenik komandanta 3. armijskog korpusa. "Rusi su uspostavili masovnu proizvodnju i upotrebu mlaznih 'šaheda', a mi čak ni ne znamo šta da radimo sa njima."

Rusija nastavlja sa intenzivnom upotrebom daleko snažnijih balističkih dronova "geranj 4" i "geranj 5", dok se Ukrajina suočava sa nedostatkom naprednih presretača neophodnih za njihovo neutralisanje.

Foto: militarywatchmagazine.com

Dok "geranj 4" koristi aerodinamičniju verziju prvobitnog trupa unapređene verzije iranskog "šaheda", "geranj 5" ima novu konstrukciju koja više podseća na krstareću raketu.

Unapređenje prevazilazi okvire brzine i oblika: stariji modeli "geranja" imali su primitivne sisteme navođenja, dok su novije varijante opremljene termalnim kamerama i sistemima za nišanjenje zasnovanim na veštačkoj inteligenciji, antenama ruske proizvodnje otpornim na ometanje, kao i kineskim modemima za "meš" (mesh) radio-mreže.

Prema procenama ukrajinske vojne obaveštajne službe, Rusija već proizvodi oko 3.000 dronova sa mlaznim pogonom mesečno.

Podaci pokazuju da je Rusija u junu lansirala oko 450 dronova brzine između 240 i 500 kilometara na sat, a taj broj je u avgustu porastao na oko 2.850. Tipičan dron tipa "šahed" – jeftina jurišna letelica sa klipnim motorom, zasnovana na iranskom dizajnu – leti brzinom manjom od 200 kilometara na sat.

Rusi su "uložili sav svoj trud, resurse, novac i talenat u ovaj jedan sistem", rekla je "Fajnenšel tajmsu" Katerina Bondar, viša saradnica Centra za strateške i međunarodne studije. "Oni ih stalno unapređuju i testiraju na bojnom polju kako bi ovu tehnologiju doveli do savršenstva."

Ukrajini, kako je pokazala nedavna vežba, ponestaje i resursa i vremena da smisli adekvatan odgovor.

(rt.rs)

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