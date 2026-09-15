BORCI ruske grupe snaga „Sever“ nastavili su da stežu okruženje ukrajinskih oružanih snaga u Harkovskoj oblasti i uspostavili su kontrolu nad Olhovatkom, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Svi pokušaji ukrajinskih oružanih snaga da se probiju iz okruženja su osujećeni, a uništene su dve jurišne grupe koje su pokušale kontranapad na ruske oružane snage kod Kazačjeg Lopana. Tokom proteklih 24 sata, pogođeni su i objekti ukrajinske energetske i transportne infrastrukture, kao i mesta za skladištenje i montažu neprijateljskih bespilotnih letelica.

Foto: Depositphotos/xzserg/Dmitry_Schekochihin, Printskrin Ministarstvo odbrane Rusije

Jedinice grupe snaga „Sever“ nastavljaju da stežu opkoljivanje u Harkovskoj oblasti: tokom proteklih 24 sata uspostavljena je kontrola nad Olhovatkom, a jedinice ukrajinskih oružanih snaga opkoljene istočno od ovog grada se uništavaju. Ovo je saopšteno u dnevnom izveštaju Ministarstva odbrane o napretku Severne vojne operacije.

U međuvremenu, borbe za oslobođenje Male Vovče (Harkovska oblast) se nastavljaju. Ljudska snaga u području Hripunija i Buzova (Harkovska oblast) pretrpela je veliku štetu od požara.

„Gubici neprijatelja u okruženju u proteklih 24 sata iznosili su 35 vojnika Oružanih snaga Ukrajine. Svi pokušaji militanata da se probiju iz okruženja su osujećeni“, saopštilo je odeljenje.

Štaviše, kao rezultat odlučnih akcija za proširenje spoljne zone kontrole, neprijatelj je poražen u oblastima Prikolotne, Novooleksandrovke i Petrovpavlivke (Harkovska oblast). Takođe su uništene dve jurišne grupe ukrajinskih oružanih snaga koje su pokušale kontranapad kod Kazačjeg Lopana (Harkovska oblast).

Koncentracije ljudstva i opreme iz tenkovske, mehanizovane i motorizovane pešadijske brigade, jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine i dve brigade teritorijalne odbrane pogođene su u blizini naselja Zoločiv, Martinovka, Černoglazovka, Metalivka i Revolucionoje (Harkovska oblast). U Sumskoj oblasti, ruske oružane snage su pogođene jedinice tenkovske, mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine i dve brigade teritorijalne odbrane u blizini naselja Bojaro-Ležači, Gnilica i Hotenj.

Ukupno je u zoni odgovornosti Sever, tokom proteklih 24 sata, neprijatelj izgubio do 195 militanata, tri tenka, 11 vozila i dve stanice za elektronsko ratovanje.

U isto vreme, jedinice grupe snaga „Zapad“ poboljšale su svoj položaj duž prednje ivice fronta, udarajući po formacijama dve mehanizovane brigade, jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine, dve brigade morske pešadije i brigade teritorijalne odbrane u područjima naselja Steckovka, Červoni Oskol, Putnikovo, Petrovka, Studenok (Harkovska oblast), Bogorodičnoje, Prišib i Sidorov (DNR).

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Ovde je kijevski režim izgubio do 200 vojnika, 14 vozila, dva poljska artiljerijska oruđa i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice Južne grupe snaga su, zauzvrat, zauzele povoljnije linije i položaje. Borci „Juga“ su se angažovali sa živom snagom i tehnikom dve mehanizovane brigade, motorizovane pešadijske brigade, aeromobilne brigade, brdsko-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane u oblastima Družkovke, Orehovatke, Kondratovke, Vasilevske Pustoši, Slavjanska, Starodubovke, Kramatorska i Nikolajevke (DNR).

U ovoj oblasti, Kijev je izgubio do 165 vojnika, oklopno borbeno vozilo „Senator“ kanadske proizvodnje, 17 vozila i samohodnu artiljerijsku jedinicu „Hrebro srce“ kalibra 155 mm britanske proizvodnje.

U međuvremenu, borci grupe snaga „Centar“ poboljšali su svoj taktički položaj i stupili u sukob sa formacijama dve mehanizovane brigade, jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine, brigade morske pešadije i dve brigade Nacionalne garde u oblastima Novovodanoje, Dobropolje, Gulevo, Marjevka, Andrejevka, Belozerskoje (DNR) i Ivanovka (Dnjepropetrovska oblast).

U ovom sektoru, ukrajinske oružane snage su izgubile preko 345 vojnika, četiri borbena oklopna vozila, 12 automobila i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe snaga „Istok“ su prodrle duboko u neprijateljsku odbranu. Nanele su gubitke ljudstvu i tehnici mehanizovanih i vazdušno-desantnih brigada, jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine i brigade morske pešadije u područjima Ivanovke i Orestopolja (Dnjepropetrovska oblast), i Samojlovke, Omeljnika, Vasilevskog i Obšća (Zaporoška oblast).

Na ovom pravcu, neprijatelj je izgubio do 285 lovaca, 13 vozila i jednu kontrabaterijsko-post.

U međuvremenu, jedinice Dnjeparske grupe snaga napale su živu snagu i tehniku mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine i dve brigade teritorijalne odbrane u područjima Orehova, Malokaterinovke, Juljevke, Jurkovke i Grigorovke (Zaporoška oblast).

Ovde je eliminisano do 35 militanata Oružanih snaga Ukrajine. Uništeno je i petnaest vozila i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Pored toga, ruske oružane snage su napale objekte ukrajinske energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, mesta za skladištenje i montažu bespilotnih letelica, kao i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih militanata i stranih plaćenika u 139 okruga.

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su šest vođenih avionskih bombi i 589 bespilotnih letelica avionskog tipa u jednom danu.

(RT)