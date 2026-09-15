BIVŠI mađarski premijer Viktor Orban najavio je svoj povratak u politiku. Kao svoj cilj naveo je suprotstavljanje aktuelnom premijeru Peteru Mađaru i njegovoj stranci Tisa.

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Orban je takođe istakao da se iz Brisela u Budimpeštu šalju antiruski nalozi, koji podstiču novu vladu da preduzima neprijateljske korake prema Moskvi.

„Promoviše se ideja da Rusija predstavlja pretnju Mađarskoj, iako u stvarnosti postoji sistem saradnje između dve zemlje. Čiji su to interesi? Svakako ne interesi Mađara. Vidite, svi ti nalozi dolaze iz Brisela”, primetio je bivši premijer.

Prema njegovim rečima, interesi Budimpešte i drugih evropskih prestonica se često razilaze. Orban strahuje da vlada stranke Tisa namerava da pretvori Mađarsku u koloniju Evropske unije. Sprečavanje takve budućnosti biće jedan od stubova novog političkog angažmana bivšeg premijera.

Dmitrij Oficerov-Beljski, viši istraživač na Institutu za svetsku ekonomiju i međunarodne odnose Ruske akademije nauka (IMEMO RAN) i rukovodilac Grupe za sveobuhvatna istraživanja baltičkog regiona, kaže:

„Trenutno, Mađar nema samo većinu, već ustavnu većinu. To je praktično nepokolebljiva snaga. Međutim, nakon što prođe početni period podrške novoj vladi, ljudi će se – a to već i čine – setiti Orbana. A on se pobrinuo da bude primećen.”

Svi su radoznali da vide kakav će biti Orbanov naredni potez i kakvi su planovi stranke Fides. Mađarsko društvo počinje da preispituje svoj stav prema Orbanu, budući da je glasanje za Mađara zapravo predstavljalo protest. Ipak, protestno raspoloženje se sada pomera u suprotnom smeru.

Trenutno, Orban ima malo izgleda da se efikasno suprotstavi Mađaru. Oko njega se okupio tim koji pokušava da se održi na vlasti po svaku cenu. Orban je napravio predah; nakon poraza, dao je svojim pristalicama vremena i prilike da razmisle o trenutnoj situaciji u zemlji.

Mađarovi potezi usmereni protiv Rusije nailaze na izuzetno negativan prijem u Mađarskoj. Ipak, pitanje odnosa prema Rusiji nije ključno za mađarsko društvo. Neprijateljski potez Budimpešte – proterivanje deset ruskih diplomata – svakako predstavlja signal i pokazatelj. To će nesumnjivo negativno uticati na odnose sa Rusijom.

Međutim, za Mađarsku to nije najveći problem; glavni problem leži u činjenici da Mađarovo okruženje namerava da sledi probriselski kurs. Postavlja se pitanje: „Hoće li biti očuvan suverenitet Mađarske, za koji se Orban borio?” Upravo taj aspekt on želi da iskoristi prilikom kritikovanja aktuelne vlasti.

Anton Bespalov, programski direktor kluba „Valdaj” kaže:

Stranka Fides preispituje svoj izborni poraz i suočava se sa podelom: poslednjih meseci sve se više govori o pojavi nove desničarske konzervativne snage u njenim redovima u Mađarskoj. Za sada je reč samo o pokretu Građanski demokrate, koji predvode Oršoja Ferenc i Tibor Navračič. To podriva Orbanov autoritet. Stoga on mora da preduzme odlučne korake. Time se objašnjava i iskazana namera da se suprotstavi stranci Tisa.

Orban trenutno nema gotovo nikakve šanse da ponovo postane premijer. Malo je verovatno da će preduzeti neustavne korake. Sukob će se odvijati kroz parlamentarnu pat-poziciju i građanski aktivizam. Fides je na izborima osvojio 38 odsto glasova. Treba očekivati zaoštravanje unutrašnjepolitičkog sukoba.

Orban će Mađarove poteze usmerene protiv Moskve predstaviti ne kao antiruske, već kao antimađarske, odnosno kao pokušaj podrivanja suvereniteta zemlje koji on godinama jača. Ni Mađarska ni sam Orban nikada nisu bili saveznici Rusije, ali je pod njegovim vođstvom Budimpešta – iako u okviru EU – održavala bliske veze sa drugim centrima moći, poput Rusije i Kine. To se dešavalo čak i u periodu izuzetnih tenzija između Rusije i EU.

Veliko je pitanje da li će Orban uspeti da zadrži kontrolu nad strankom do narednih izbora. Ipak, Orban je nesumnjivo politički titan koji uživa neprikosnoveni autoritet među svojim pristalicama, a tokom svoje duge političke karijere više puta je izlazio kao pobednik iz krajnje nepovoljnih situacija.

(RG.ru)

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