Svet

TURSKA PODVUKLA CRVENE LINIJE: Fidan Prelivanje sukoba na Crno more je nedopustivo

В.Н.

15. 09. 2026. u 15:21

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TURSKI ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da je širenje rata između Ukrajine i Rusije na Crno more i ugrožavanje bezbednosti turskih građana neprihvatljivo, dodajući da napadi na brodove u ovom regionu direktno narušavaju sigurnost plovidbe.

ТУРСКА ПОДВУКЛА ЦРВЕНЕ ЛИНИЈЕ: Фидан Преливање сукоба на Црно море је недопустиво

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fidan je istakao da je Turska intenzivirala napore za pronalaženje rešenja za okončanje rata putem sporazuma, ali nije iznosio detalje o tim koracima.

(Reuters)

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