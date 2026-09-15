TURSKA PODVUKLA CRVENE LINIJE: Fidan Prelivanje sukoba na Crno more je nedopustivo
TURSKI ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da je širenje rata između Ukrajine i Rusije na Crno more i ugrožavanje bezbednosti turskih građana neprihvatljivo, dodajući da napadi na brodove u ovom regionu direktno narušavaju sigurnost plovidbe.
Fidan je istakao da je Turska intenzivirala napore za pronalaženje rešenja za okončanje rata putem sporazuma, ali nije iznosio detalje o tim koracima.
(Reuters)
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