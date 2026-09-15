Desetine miliona dolara: Pentagon obelodanio gubitke američke vojne opreme tokom sukoba sa Iranom

AMERIČKA vojska je izgubila više od 20 aviona i helikoptera, kao i preko 30 velikih bespilotnih letelica, tokom tri meseca borbenih dejstava protiv Irana, navodi se u poverljivom izveštaju generalnog inspektora Pentagona pripremljenom za Kongres SAD, prenosi RIA Novosti.

Foto: ABACA/Abaca Press/Profimedia

Napominje se da izveštaj obuhvata samo period od 1. aprila do 30. juna 2026. godine. Vašington je, međutim, svoju vojnu operaciju protiv Islamske Republike započeo krajem februara.

Prema tabeli iz izveštaja, američka vojska je izgubila četiri višenamenska lovca F-15E, jedan oklopljeni jurišni avion A-10 i četiri laka helikoptera AH-6. Amerikanci su takođe izgubili jedan jurišni helikopter AH-64 „Apač” i jedan višenamenski helikopter MH-60 „Sihok”.

Ozbiljna šteta naneta je sredstvima za podršku i rano upozoravanje. Oštećeno je ili potpuno uništeno sedam aviona-cisterni KC-135. Jedan je izgubljen, a drugi je oštećen u sudaru iznad teritorije Iraka. Još pet aviona oštećeno je u iranskom raketnom napadu na vazduhoplovnu bazu koalicije u Saudijskoj Arabiji.

Foto: Gemini

Na spisku oštećenih letelica našli su se najmanje jedan lovac pete generacije F-35A, helikopter za potragu i spasavanje HH-60V i avion za rano upozoravanje iz vazduha E-3 „Sentri”. Inače, fotografije ovog poslednjeg, koje su američki mediji objavili krajem marta, prikazivale su potpuno uništenje zadnjeg dela trupa nakon napada na bazu u Saudijskoj Arabiji.

U svom izveštaju, Pentagon je naveo da je tokom operacije, „pod različitim okolnostima”, izgubljeno 30 jurišno-izviđačkih bespilotnih letelica MK-9 „Riper” i jedna izviđačka bespilotna letelica MK-4C „Triton”.

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