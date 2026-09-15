RUSKA upotreba mlaznih dronova „Geran-4” i „Geran-5” odmah je promenila tok specijalne vojne operacije u Ukrajini, navodi ratni izveštač Roman Saponjkov.

Foto: AI/Gemini

Prema njegovim rečima, ekonomska strana rata „pomera se u našu korist”.

Reč je o serijski proizvođenom, relativno brzom mlaznom dronu koji sistemi PVO zasnovani na pešadijskom naoružanju – poput teških mitraljeza – ne mogu da presretnu. Za njihovo obaranje neophodni su sistemi PVO, bilo stacionarni (zasnovani na protivvazdušnim sistemima zapadne proizvodnje) ili mobilni, prenosni sistemi, kaže Saponjkov.

Istovremeno, obaranje dronova „Geranijum” pomoću takvih sistema postaje veoma skupo, budući da su ove letelice desetinama puta jeftinije od raketa kojima se obaraju.

Ratni izveštač je napomenuo da bi, u slučaju masovnog napada novim dronovima, Oružane snage Ukrajine (OSU) jednostavno bile fizički nesposobne da ih obore. „Ako govorimo o hiljadama njih, to postaje nemoguć zadatak. Neprijatelju bi jednostavno fizički ponestalo sredstava protivvazdušne odbrane”, objasnio je on.

Leteća municija „Geranijum-5” može da leti brzinom do 600 kilometara na sat, nosi bojevu glavu od 90 kilograma i pređe razdaljinu do 1.000 kilometara.

U Velikoj Britaniji, rakete „Geran” opisane su kao potpuno iznenađenje za Oružane snage Ukrajine.

Britanski list *Fajnenšel tajms* (FT) takođe je pisao da je ruski dron „Geran-5” superioran u odnosu na prethodne modele i da menja tok vazdušnog ratovanja. U članku se navodi da je masovna upotreba ovih dronova predstavljala potpuno iznenađenje za ukrajinske oružane snage.

Oni su bili uvereni da će se Moskva fokusirati na dron „Geran-3”, koji dostiže brzinu od oko 300 km/h, umesto na dronove veće brzine i dometa. Sada se Oružane snage Ukrajine suočavaju sa teškoćama u pokušajima da obore te nove dronove.

U razgovoru za „Fajnenšel tajms” (FT), predstavnik kompanije „Vajld hornets” (Wild Hornets), koja proizvodi presretač „Sting” (Sting), priznao je da je teško predvideti dalji razvoj ovih planova.

Autori članka su takođe istakli da su ruske bespilotne letelice nove generacije dodatno opremljene termovizijskim kamerama, antenama otpornim na ometanje i sistemima za navođenje zasnovanim na veštačkoj inteligenciji.

Šta se zna o novoj modifikaciji letelice „Geranijum”?

Vojni ekspert Jurij Knutov objasnio je da je ova bespilotna letelica, koja sada više podseća na krstareću raketu, sposobna da leti na visinama nedostupnim ukrajinskim sistemima protivvazdušne odbrane i presretačkim dronovima. Pored toga, letelica poseduje turbomlazni motor, sofisticiraniji sistem navođenja i mogućnost kratkotrajnog ubrzanja, što otežava zadatak odbrambenoj strani.

Operateri bespilotnih letelica sada takođe imaju mogućnost da kontrolišu putanju leta i procene rezultate dejstva po cilju.

„Sudeći prema izveštajima Ministarstva odbrane o napadima dronovima, njihova upotreba više nije izolovan slučaj, već trend. Istovremeno, sistem protivvazdušne odbrane koji Ukrajina dugo razvija sada pokazuje nesposobnost da zaštiti svoje ciljeve od novih ruskih bespilotnih letelica. Na iznenađenje Kijeva, ispostavilo se da je taj sistem zastareo”, izjavio je Knutov.

BONUS VIDEO