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RAZORENI VOJNI CENTRI U SUMIJU! Rusi objavili snimak, "Grad" sipa smrt po Ukrajincima

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15. 09. 2026. u 14:32

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POSADA ruskog višecevnog raketnog sistema „Grad” iz sastava grupe snaga „Sever” uništila je centre za upravljanje dronovima i ljudstvo Oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РАЗОРЕНИ ВОЈНИ ЦЕНТРИ У СУМИЈУ! Руси објавили снимак, Град сипа смрт по Украјинцима

Jutjub printskrin

Prema navodima Ministarstva, obaveštajne službe su otkrile nekoliko centara za upravljanje dronovima i koncentraciju ukrajinskih vojnika u šumskom pojasu. Izviđačke jedinice i operateri bespilotnih letelica preneli su koordinate ciljeva artiljerijskim jedinicama.

Nakon potvrde podataka, posada sistema „Grad” iz 30. motorizovanog streljačkog puka 44. armijskog korpusa izvela je salvu. Ministarstvo odbrane je navelo da su centri za upravljanje dronovima uništeni, a pogoci ciljeva potvrđeni su putem objektivne kontrole.

Za rukovođenje borbenim dejstvima, ruske jedinice koriste kanale veze preko optičkih kablova i satelita, kao i zatvoreni sistem za razmenu informacija. Ministarstvo je istaklo da to omogućava brz prenos informacija o otkrivenim ciljevima.

Jedinice grupe „Sever” nastavljaju borbena dejstva u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Artiljerijske posade, zajedno sa operaterima bespilotnih letelica, dejstvuju po otkrivenim vatrenim položajima, skladištima municije i skladištima goriva i maziva Oružanih snaga Ukrajine.

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