"TO JE DOBRA IDEJA": Peskov o predlogu Donalda Trampa

KIJEV je tokom noći pokušao da izvede napad na jedan od energetskih objekata u Rusiji, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.

foto: Arina Antonova / Zuma Press / Profimedia

Napomenuo je da obezbeđivanje sigurnosti ruskih rafinerija nafte neće rešiti globalne probleme u oblasti energetike, jer je osnovni problem njihov izvoz.

Portparol šefa ruske države je istakao da bi trebalo ukinuti nezakonite sankcije svim dobavljačima nafte i naftnih derivata kako bi se stabilizovalo tržište, kao i rešiti pitanje bezbedne plovidbe.

- Rusija smatra da je energetsko primirje, o kojem je govorio američki predsednik Donald Tramp, dobra ideja i u kontaktu je sa Sjedinjenim Američkim Državama po tom pitanju. Uvek smo na strani mirnih rešenja - napomenuo je portparol Kremlja.

On je objasnio da to, međutim, ne otklanja prepreke za izvoz ruskih naftnih derivata, već, da bi se svetsko tržište snabdelo dovoljnim količinama, Zapad bi trebalo da ukine sankcije.

Kijev zasad nije sklon da garantuje bezbednost tankera za prevoz nafte, a ne stradaju samo ruski, već i brodovi drugih zemalja, napomenuo je Peskov.

- Ovde je neophodno obezbediti sigurnu trgovačku plovidbu, odnosno bezbednu plovidbu tankera za prevoz nafte. Kijevski režim zasad nije sklon da garantuje takvu bezbednost. I znate da ne stradaju samo naši tankeri za prevoz nafte, već i oni koji pripadaju drugim zemljama. Pritom ginu ljudi najrazličitijih nacionalnosti - podvukao je.

- Da bi se rešili problemi na svetskim tržištima, prvo treba rešiti pitanje bezbedne plovidbe tankera za prevoz nafte. I drugo, treba ukinuti sva ograničenja – sve nezakonite sankcije – koja se odnose na snabdevanje energentima i naftnim derivatima, bilo da dolaze iz Rusije ili iz bilo koje druge zemlje koja je trenutno pod takvim sankcijama", objasnio je portparol Kremlja.

Tek tada će svet biti u potpunosti snabdeven naftnim derivatima, a stanje na globalnim tržištima će se stabilizovati i cene će pasti.

Rusija radi na stabilizaciji domaćeg tržišta naftnih derivata, koje se približava potpunoj zasićenosti, izjavio je Peskov.

Ukazao je na to da bi se o pitanju isporuke ruskog gasa Evropi moglo razgovarati ukoliko bi to bilo isplativo za Rusiju i ako bi postojale neophodne količine gasa.

- To je komercijalno pitanje. Ako su takve isporuke isplative – kao prvo – i ako je moguće obezbediti neophodne količine gasa za njih (s obzirom na to da su značajne količine već preusmerene na druge strane). Ako su ta dva uslova ispunjena, onda je svakako moguće razgovarati o tome - poručio je portparol Kremlja.

(RT Balkan)

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