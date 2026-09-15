Svet

RASTE REJTING NEMAČKIH SUVERENISTA, ALI I KRITIKA: Eventualna vlada AfD u Saksoniji-Anhalt nosi bezbednosni rizik

Ивана Станојевић
Ivana Stanojević

15. 09. 2026. u 11:53

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DOK rejting Alternative za Nemačku (AfD) nastavlja da raste i sada je na 29 odsto na nacionalnom nivou, što je devet procenata više od vladajućih demohrišćana, napadi na desne suvereniste uzimaju dodatnog maha.

РАСТЕ РЕЈТИНГ НЕМАЧКИХ СУВЕРЕНИСТА, АЛИ И КРИТИКА: Евентуална влада АфД у Саксонији-Анхалт носи безбедносни ризик

Foto: Michael Brandt/Stefanie Loos/Georg Wendt/AFP/Profimedia, Jutjub printskrin/PutokazEU

 Savez rezervista Nemačke ocenio je da bi eventualna vlada AfD u pokrajini Saksonija-Anhalt predstavljala bezbednosni rizik i zatražio da se "Operativni plan Nemačke", strogo poverljiv dokument od više od 1.000 strana koji se nalazi kod svih 16 pokrajinskih vlada, povuče iz Magdeburga. On sadrži ključne mere za odbranu Nemačke i njenih saveznika u slučaju vanredne situacije, uključujući i planove za kretanje NATO snaga kroz Evropu.

Savezno tužilaštvo Nemačke podiglo je, istovremeno optužnicu protiv Ilone V.(57), iz Berlina, osumnjičene da je dostavljala osetljive informacije oficiru ruske vojne obaveštajne službe GRU, objavio je "Špigel". Po navodima iz optužnice, koja ima 74 strane, Ilona V, nemačko-ukrajinska državljanka, optužena je za špijunažu u korist Rusije. Prvobitna sumnja da je reč o "posebno teškom slučaju" špijunaže, kako navodi "Špigel", nije potvrđena. 

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