NACISTIČKI SKUP U NJUJORKU: Kod spomenika 11. septembra skandirali "Hajl Hitler" (VIDEO)

ŠOKANTNE scene zabeležene su u Njujorku tokom obeležavanja 25. godišnjice terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, kada su dva oteta aviona udarila u kule Svetskog trgovinskog centra, usled čega je poginulo skoro 3.000 ljudi.

Foto: Printskrin Iks/Open Source Intel

U neposrednoj blizini Memorijala i muzeja 11. septembra pojavili su se neonacistički kontrademonstranti sa trakama sa svastikama, koji su izvodili nacistički pozdrav i uzvikivali "Hajl Hitler", ali i "Slobodna Palestina".

Incident se dogodio u vreme kad je ekstremno desničarski aktivista Džejk Lang predvodio takozvani "Krstaški marš", antimuslimanski protest koji je počeo ispred Gradske kuće, a zatim se uputio ka centru Menhetna i području Memorijala 11. septembra.

Prema izveštajima s lica mesta, na Langovom skupu okupilo se oko 100 demonstranata.

Langov skup bio je usmeren protiv muslimana. Demonstranti su nosili transparente sa porukama poput "Deportujte sve muslimane" i "Volimo ICE", a govornici su povezivali islam s terorističkim napadima 11. septembra 2001. godine.

Međutim, u blizini ovog skupa bilo je i oko 40 kontrademonstranata. Među njima su bili antirasistički demonstranti, ali i grupa neonacista koja je, iz sopstvenih rasističkih pobuda, takođe protestovala protiv Langa.

Na snimcima se vide muškarci sa trakama sa svastikama na rukama kako salutiraju nacističkim pozdravom. Na jednom od transparenata, prema izveštaju, pisalo je "Džejk Lang je Jevrejin", dok su uzvikivane i parole "Hajl Hitler" i "Slobodna Palestina".

These “white socialists” wearing swastikas and chanting “Free Palestine” in NYC seem very confused.



Video via: JoshuaWatermanNYC pic.twitter.com/oyHE2e3vW7 — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2026

Tokom oba protesta izbili su sukobi, a najmanje jedna osoba je uhapšena. Prema policijskim i medijskim izveštajima, jedan kontrademonstrant iz Kvinsa uhapšen je zbog sumnje da je udario učesnika marša.

Scene su izazvale ogorčenje i među ljudima koji su učestvovali u samoj komemoraciji.

Majkl Masoroli, čiji je otac bio žrtva napada 11. septembra, poručio je da se tragedija ne sme koristiti za širenje mržnje prema muslimanima.

- Ne činite čast nasleđu mog oca i nasleđu svih ovih žrtava koristeći ovu tragediju za širenje mržnje - rekao je Masoroli.

Penzionisani pripadnik njujorške vatrogasne službe Majkl Kajzer (60) ocenio je da su dešavanja bila posebno neprikladna zbog samog datuma.

- Uvek sam za mirne demonstracije. Ali to ne bi trebalo da bude danas - rekao je.

Jedan izvor je ceo događaj opisao kao "sramotu", navodeći da je reč o skrnavljenju dana koji bi trebalo da bude posvećen porodicama i žrtvama 11. septembra.

(Njujork post)

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