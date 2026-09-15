SIRIJA NA NOGAMA, GORI NA SVE STRANE: Masovni protesti, ovako nije bilo od svrgavanja Bašara al-Asada sa vlasti (VIDEO)
NAGLO povećanje cena goriva tokom vikenda izazvalo je proteste širom Sirije, u najmasovnijim demonstracijama u zemlji od svrgavanja Bašara al-Asada pre gotovo dve godine.
Demonstranti su palili gume i blokirali glavne puteve, uključujući auto-put koji povezuje glavni grad Damask s industrijskim centrom Alepom, nakon što je sirijska vlada u subotu povećala cenu dizela za 40 odsto, na 175 sirijskih funti po litru, što iznosi 2,24 KM odsno nešto više od 1 evro po litru.
Povećanje cena dodatno je pogoršalo pritisak na Sirijce koji se godinama suočavaju s ekonomskom krizom. Program Ujedinjenih nacija za razvoj procenjuje da 90 odsto Sirijaca živi ispod granice siromaštva, u poređenju s oko trećine stanovništva pre početka građanskog rata u Siriji 2011. godine.
U okviru najvećeg od nekoliko poskupljenja uvedenih od početka rata s Iranom, vlada je takođe povećala cene plina za domaćinstva i industriju za devet odsto, benzina od 95 oktana za 28 odsto, i benzina od 90 oktana za 26 odsto.
Demonstranti su takođe blokirali kolone cisterni s naftom koje su putovale prema rafinerijama u centralnoj Siriji, a neki su zahtevali smenu ministara energetike i ekonomije, i direktora Sirijske naftne kompanije.
Portparol Ministarstva energetike Abdulhamid Salat rekao je u nedelju da su povećanja cena privremena mera izazvana višim troškovima nabavke na svetskom tržištu i velikoj zavisnosti Sirije od uvoza, i da bi cene mogle biti povećane ili smanjene u skladu s promenama okolnosti.
Sirija se u velikoj meri oslanja na rusku naftu, uvozeći ove godine oko 60.000 barela dnevno, iako je Damask poručio Vašingtonu da je spreman značajno smanjiti te kupovine.
Na to snabdevanje sve veći pritisak vrše ukrajinski napadi na ruske rafinerije, koji su smanjili proizvodnju, zbog čega je Moskva ograničila izvoz benzina i dizela.
Cene nisu odražavale samo troškove sirove nafte već i nestašicu prerađenih proizvoda te veće troškove prerade, transporta i snabdevanja, rekao je Salat u saopštenju.
Nestašica je dodatno pogoršana tromesečnim zatvaranjem rafinerije "Baniyas", najveće u Siriji, zbog njenog prvog sveobuhvatnog remonta.
Zbog poslednjeg povećanja cena, benzin od 95 oktana poskupeo je za oko 86 odsto od februara, dok se cena dizela više nego udvostručila. Referentna cena sirove nafte Brent porasla je za oko 44 odsto, sa 72,48 na 104,61 dolar po barelu.
(Kliks)
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