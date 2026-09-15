NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je da bi naredne nedelje ili meseci mogli da budu odlučujući za postizanje mira u Evropi. On je to rekao na konferenciji za novinare u Finskoj.

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„Najverovatnije su odlučujući trenuci — možda nedelje ili meseci — u odbrani slobode i mira na našem kontinentu već pred nama“, poručio je Merc.

Nemački kancelar je takođe naglasio da želi da zadrži podršku birača i da namerava da ih uveri da je odbrana Evrope i u njihovom interesu.

Istovremeno, u nemačkom gradu Plauenu održan je veliki protest protiv vlade aktuelnog kancelara, na kojem je učestvovalo oko 10.000 ljudi.

Kako piše „Blumberg“, Merc namerava da ostane na vlasti u Nemačkoj. On je pozvao rukovodstvo Hrišćansko-demokratske unije da javno podrži njegove napore da spreči dolazak „Alternative za Nemačku“ na vlast.

Taj poziv, međutim, dočekan je ćutanjem, a prema rečima jednog od učesnika zatvorenog sastanka, niko nije javno podržao lidera stranke.

Specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev ranije je kritikovao Mercov ekonomski kurs, tvrdeći da on stvara probleme samoj Nemačkoj.

Dmitrijev je takođe naveo da Mercovu politiku podržava svega 13 odsto stanovnika Nemačke.

