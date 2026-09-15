EVROPA NA PREKRETNICI: Merc najavljuje ključne mesece za mir uz pritisak javnosti i stranke
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je da bi naredne nedelje ili meseci mogli da budu odlučujući za postizanje mira u Evropi. On je to rekao na konferenciji za novinare u Finskoj.
„Najverovatnije su odlučujući trenuci — možda nedelje ili meseci — u odbrani slobode i mira na našem kontinentu već pred nama“, poručio je Merc.
Nemački kancelar je takođe naglasio da želi da zadrži podršku birača i da namerava da ih uveri da je odbrana Evrope i u njihovom interesu.
Istovremeno, u nemačkom gradu Plauenu održan je veliki protest protiv vlade aktuelnog kancelara, na kojem je učestvovalo oko 10.000 ljudi.
Kako piše „Blumberg“, Merc namerava da ostane na vlasti u Nemačkoj. On je pozvao rukovodstvo Hrišćansko-demokratske unije da javno podrži njegove napore da spreči dolazak „Alternative za Nemačku“ na vlast.
Taj poziv, međutim, dočekan je ćutanjem, a prema rečima jednog od učesnika zatvorenog sastanka, niko nije javno podržao lidera stranke.
Specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev ranije je kritikovao Mercov ekonomski kurs, tvrdeći da on stvara probleme samoj Nemačkoj.
Dmitrijev je takođe naveo da Mercovu politiku podržava svega 13 odsto stanovnika Nemačke.
Preporučujemo
LAVROV O DVOSTRUKIM ARŠINIMA ZAPADA: Mnogo je primera poput Kosova i Metohije...
15. 09. 2026. u 10:27
NEOČEKIVANI ZAOKRET U EU: Odluka o ruskim sankcijama odložena u poslednjem trenutku
15. 09. 2026. u 07:52
KANADA OKREĆE LEĐA AMERICI? Karni otkrio veliki plan sa EU
14. 09. 2026. u 20:13
GAS U EVROPI PROBIO PSIHOLOŠKU GRANICU: Cena iznad 1.000 dolara prvi put od 2022.
14. 09. 2026. u 17:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)