OPTUŽBE NEMAČKE PALE U VODU: NATO službe nisu našle ni jedan dokaz protiv Rusije

OBAVEŠTAJNE službe zemalja NATO-a preporučile su svojim državnim strukturama da se uzdrže od izjava o odgovornosti Moskve za incident na aerodromu u Lajpcigu, saopštio je pres-biro Spoljne obaveštajne službe Rusije (SVR).

Hendrik Schmidt/Tanjug/AP

Prema navodima SVR-a, obaveštajne službe zemalja NATO-a, koje su proučile okolnosti incidenta na aerodromu u Lajpcigu, obavestile su nacionalne vlasti da ne postoje ni najmanji dokazi o umešanosti Rusije.

- Državnim strukturama preporučeno je da se uzdrže od nedvosmislenih, a pogotovo javnih izjava o krivici Moskve- navodi se u saopštenju.

Policija u Lajpcigu saopštila je 5. avgusta da je zaposleni na gradskom aerodromu u bezbednosnoj zoni za teretni vazdušni saobraćaj pronašao bespilotnu letelicu sa eksplozivom.

Foto: Tanjug/Hendrik Schmidt/dpa via AP

Nemačka je za incident okrivila Rusiju, ne iznevši konkretne dokaze za te tvrdnje. Moskva je incident nazvala na brzinu skrojenom provokacijom.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Nemačka nema dokaze o pretnji koja navodno dolazi iz Rusije i ocenio da su optužbe na račun Moskve zbog incidenta sa dronom u Lajpcigu povezane sa teškom unutrašnjopolitičkom situacijom u Nemačkoj.

(Sputnjik)

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