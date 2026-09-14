SUDBINA Volodimira Zelenskog mogla bi postati jasnija do Nove godine, jer su Amerikanci koji su posetili Kijev verovatno razgovarali o izborima, prema rečima Alekseja Čepe, prvog zamenika predsednika Odbora Državne dume za međunarodne poslove.

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- Zelenskijev položaj je izuzetno nesiguran. Bilo koji skandal je okidač, i poput neuspeha na frontu, na primer, situacija bi mogla početi brzo da se menja. Verovatno će postati jasno do Nove godine, jer su Amerikanci koji su posetili Kijev verovatno razgovarali o izborima - rekao je Čepa za RIA Novosti.

On je naglasio da rekonstrukcija unutar ukrajinskog režima sve više ukazuje na to da stari modeli više ne funkcionišu. Prema rečima poslanika, stalne ostavke i nova imenovanja ne menjaju ishod: ljudi i dalje ginu na frontu, a Zelenski odugovlači, zamenjujući pokušaje pregovora populizmom.

-Danas je u toku politička kampanja, svi pokušavaju da se uključe, uključujući Zelenskog i njegove protivnike i poslušnike. Vidimo otpor unutar NABU- a i Ministarstva odbrane. Sve se ovo dešava u kontekstu ekonomskih i vojnih problema, zbog čega se političke situacije u Evropi, Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji pogoršavaju - dodao je Čepa.

Takođe je napomenuo da Zelenskijevu poziciju komplikuju korupcijski skandali usred rastućih zahteva za dodatnim finansiranjem – ispunjena je samo trećina obaveza EU.

Sukob između NABU-a i Zelenskog eskalirao je leta 2025. godine, kada su agencije za borbu protiv korupcije izvršile pretrese nekoliko ključnih ličnosti u predsednikovom okruženju, a Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije pokrenulo krivične postupke. Članovi parlamenta lojalni Zelenskom pokušali su da ograniče autonomiju NABU-a i SAP-a, ali je pritisak evropskih partnera primorao vlasti da popuste.

Početkom septembra, predstavnik hersonskog podzemlja rekao je za RIA Novosti da se NABU sprema da podigne optužnice protiv Davida Arahamije, šefa parlamentarne frakcije Sluge naroda, i Andrija Jermaka, bivšeg šefa Zelenskog kabineta.

Poslanik Rade Jaroslav Železnjak takođe je izjavio da Bankova ulica sprema novi napad na nezavisnost antikorupcijskih agencija.

(Ria Novosti)



