Svet

BEZ IMOVINE OSTALO 240 IRANACA: Optuženi za saradnju sa Izraelom

D.D.

14. 09. 2026. u 17:49

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IRANSKE vlasti zaplenile su imovinu 240 osoba optuženih za povezanost sa Izraelom i drugim "neprijateljskim zemljama", objavio je danas javni servis IRIB.

БЕЗ ИМОВИНЕ ОСТАЛО 240 ИРАНАЦА: Оптужени за сарадњу са Израелом

Unsplash

Iransko pravosuđe je saopštilo da su te osobe "sprovodile propagandu ili preduzimale konkretne akcije protiv zemlje", što je dovelo do "velike štete" po iransku infrastrukturu.

- Ova imovina pripada iranskom narodu, a pravosuđe će preduzeti korake kako bi se ona iskoristila za obeštećenje žrtava - rekao je za IRIB portparol Ministarstva pravde.

Iran je prošle godine usvojio stroži zakon o špijunaži, koji predviđa smrtnu kaznu i konfiskaciju celokupne imovine za pružanje pomoći SAD, Izraelu ili bilo kojoj drugoj "neprijateljskoj" državi ili grupi.

Dela obuhvataju aktivnosti od "davanja legitimiteta" Izraelu do deljenja snimaka ili informacija sa stranim mrežama.

(RT Balkan)

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