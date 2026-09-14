ŠTA SE SPREMA NA BLISKOM ISTOKU? Rijad otkazao važan sastanak sa Teheranom

IRAN je danas saopštio da je planirani sastanak ministara spoljnih poslova zemalja Zaliva i Irana u Omanu otkazan na zahtev Saudijske Arabije.

Foto: Tanjug/Iranian state television via AP

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je na konferenciji za novinare da je Rijad zatražio da se sastanak za sada ne održi.

- Tačan je izveštaj da je Saudijska Arabija zatražila da se sastanak za sada ne održi- rekao je Bagei, prenela je iranska državna novinska agencija IRNA.

On je odbacio pokušaje povezivanja Irana s najnovijim dešavanjima između Saudijske Arabije i Jemena, istakavši da problemi u Jemenu imaju dugogodišnje korene.

Saudijska Arabija se zasad nije oglasila o ovim navodima, prenosi Anadolija. Bagei je kazao da je planirani sastanak trebalo da bude prilika da Iran i Oman predstave dogovor postignut nakon višenedeljnih pregovora o pomorskim rutama kroz Ormuski moreuz, kao i o ulogama dve zemlje kao priobalnih država.

Prema njegovim rečima, Teheran je očekivao da će zemlje regije prepoznati ovu priliku i iskoristiti sastanak za razgovor o uspostavljanju sigurnog regiona bez mešanja spoljnih aktera. Iranski zvaničnik potvrdio je da je dogovor između Irana i Omana finalizovan uprkos otkazivanju sastanka.

- U konsultacijama s Omanom odlučićemo o narednom koraku i načinu na koji ćemo ovaj dogovor objaviti ili formalizovati - dodao je Bagaei.

Iran i Oman vode pregovore o privremenom aranžmanu za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormuski moreuz nakon što je u junu propao memorandum o razumevanju između Vašingtona i Teherana, čiji je cilj bio okončanje rata koji je počeo u februaru.

Ministar spoljnih poslova Omana Badr Albusaidi u nedelju je saopštio da je regionalni sastanak planiran za danas u Salalahu odložen.

Dodao je da Oman ostaje posvećen podsticanju dijaloga koji doprinosi stabilnosti i dugoročnoj saradnji u regionu.

(Tanjug)