Svet

PUCA VLADAJUĆA KOALICIJA? Nemački Zeleni poručili Mercu da se presabere

D.D.

14. 09. 2026. u 16:56

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KOPREDSEDNIK nemačkih Zelenih Feliks Banasak pozvao je danas vladu kancelara Fridriha Merca da se "presabere" i preuzme odgovornost za upravljanje zemljom, ocenivši da sve brojnije spekulacije o mogućoj promeni kancelara ukazuju na gubitak kontrole unutar vladajuće koalicije i Mercove Hrišćansko-demokratske unije (CDU).

ПУЦА ВЛАДАЈУЋА КОАЛИЦИЈА? Немачки Зелени поручили Мерцу да се пресабере

Foto: Stefan Boness/Ipon / Sipa Press / Profimedia

- Veoma me iritiraju sve spekulacije koje dolaze sa svih strana. Moje očekivanje je vrlo jasno: saberite se. Živimo u veoma dramatičnim vremenima - rekao je Banasak, prenosi Dojče vele. On je naveo da nije glasao za Merca, ali da su kancelar i njegova koalicija izabrani i da imaju odgovornost da upravljaju zemljom.

Banasak je ukazao na rasprave o mogućnosti formiranja manjinske vlade, eventualnoj smeni ministara iz redova Socijaldemokratske partije (SPD), kao i na scenarije koji uključuju prevremenu smenu Merca sa mesta kancelara.

Prema njegovim rečima, takve rasprave ukazuju na to da Merc i rukovodstvo njegove CDU gube kontrolu kako nad vladajućom koalicijom, tako i nad raspravama unutar sopstvene stranke.

- To nije dobar znak - ocenio je Banasak.

(Tanjug)

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