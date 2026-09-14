Obustavljeni letovi na aerodromu u Kataniji zbog erupcije vulkana Etna
LETOVI na aerodromu u Kataniji obustavljeni su danas zbog intenzivne erupcije lave i pepela iz kratera Etne, usled čega se stvorio vulkanski oblak čija se visina procenjuje na oko četiri kilometra.
Svi dolasci na aerodrom, peti po veličini u Italiji po broju putnika, prvobitno su bili obustavljeni do 16.00 časova po lokalnom vremenu, a kompanija koja upravlja aerodromom naknadno je saopštila da je obustava produžena do 22.00 časa i da će obuhvatati i odlazne letove, preneo je Rojters.
Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju izdao je crveni avio-alarm, otkazano je osam dolaznih letova u Kataniji, dok su 24 preusmerena na aerodrome u Komisu, Palermu, Trapaniju i na Bari, preneo je portal Ilsole24ore.
Broj otkazanih odlaznih letova iznosi 25, dok će devet letova poleteti sa drugih aerodroma.
Etna je najviši i najaktivniji evropski vulkan koji često remeti letove u Kataniji, ali su emisije pepela bile posebno intenzivne ovog leta.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Preporučujemo
ZEMLjINA KORA ISPOD ITALIJE SE „OTKOPČAVA“: Naučnici otkrili šta se događa
11. 09. 2026. u 22:22
BOSANAC PRETIO PIŠTOLjEM PROLAZNICIMA KOD KOLOSEUMA: Italijanska policija odmah reagovala
12. 09. 2026. u 10:26
Porođaj počeo čim je avion poleteo: Žalja rodila dečaka u biznis klasi
2026-09-14 14:30:00
Gvozdeni dron-vojnik u Ukrajini: Ostao bez noge, a ovo je njegova priča
2026-09-14 11:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)