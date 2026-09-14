Svet

VELIKI UDAR NA ZAPADNU STRATEGIJU: Rusi razvili oružje koje je teško presresti

D.D.

14. 09. 2026. u 15:25

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RUSIJA je ispred Ukrajine i SAD u proizvodnji jeftinog visokotehnološkog naoružanja, piše "Volstrit džornal".

ВЕЛИКИ УДАР НА ЗАПАДНУ СТРАТЕГИЈУ: Руси развили оружје које је тешко пресрести

Foto: Tanjug/ AP Photo/Dan Bashakov

Kako navodi list, nove bespilotne letelice "geranj" i krstareće rakete "banderol" opremljene su savremenom elektronikom, koja im omogućava da precizno pronalaze ciljeve i izbegavaju presretanje.

-Baš kada je Ukrajina počela da uči kako da odbija ruske napade dronovima, Moskva je promenila pravila igre novom generacijom inovativnog oružja na mlazni pogon. Novi dronovi "geranj" i krstareće rakete "banderol" predstavljaju smrtonosni podsetnik da Rusija i dalje ima resurse i lance snabdevanja neophodne za razvoj i upotrebu novih pretnji - navodi se u analizi "Volstrit džornala".

Reč je o oružju opremljenom naprednom elektronikom koja mu omogućava da precizno pronalazi ciljeve i izbegava presretanje, navodi se u tekstu.

"Fajnenšel tajms" je ranije ocenio da unapređeni ruski dronovi pokazuju sposobnost Rusije da u velikom obimu razvija, usavršava i primenjuje nove vrste naoružanja.

(RT Balkan)

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