Svet

PAKLENI PLAN HUTA: Presreli komunikaciju neprijatelja i zauzeli ključnu teritoriju

Ana Đokić

14. 09. 2026. u 14:08

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JEMENSKI pobunjenici Huti su presretanjem komunikacije svojih protivnika uspevali da saznaju njihove vojne planove i ostvare napredovanje na bojnom polju, objavio je Volstrit džurnal (WSJ), pozivajući se na upućene izvore.

ПАКЛЕНИ ПЛАН ХУТА: Пресрели комуникацију непријатеља и заузели кључну територију

Foto: Tanjug/AP Photo/Osamah Abdulrahman

Prema navodima američkog lista, Huti su prisluškivali razgovore između komandanata svojih protivnika, što im je omogućilo uvid u njihove planove.

Huti su, takođe, uspeli da pristupe telefonima boraca vladinih snaga nakon što bi ih zarobili.

Sposobnost Huta da presreću komunikaciju boraca vladinih snaga pomogla im je da ostvare napredak na terenu, navodi list Takva taktika izazvala je haos i konfuziju na bojnom polju, dok su Huti uspeli i da direktno stupe u kontakt sa protivničkim borcima na terenu i pozovu ih da se predaju.

(Tanjug)

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