KALAS POSLE NAPADA NA VOZ: Moramo pokazati da se ne plašimo

VISOKA predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas izjavila je danas da je Rusija napadom na voz u blizini poljske granice želela da "uplaši" evropske zemlje i odvrati ih od podrške Ukrajini.

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

- Ovo je očigledno imalo za cilj da zastraši zapadne zemlje kako ne bi podržale Ukrajinu, kako ne bi išle u Ukrajinu da izraze podršku. Ovo je bila poruka zapadnom svetu - rekla je Kalas novinarima uoči početka Evropskog arktičkog samita u Finskoj, preneo je Ukrinform.

Ona je istakla da Evropa ne bi trebalo da podlegne zastrašivanju, već da bi trebalo da pojača podršku Ukrajini.

- Mislim da bi trebalo da uradimo suprotno. Trebalo bi da pokažemo da smo ovde za Ukrajinu i da se ne plašimo - rekla je Kalas.

Prema njenim rečima, ukoliko Evropa popusti pred pritiskom, Rusija će ostvariti svoj cilj da "osvoji Ukrajinu".

- Ovo nije njihov krajnji cilj. Njihov krajnji cilj je mnogo širi, zato moramo čvrsto da stojimo na svome (stavu) - zaključila je Kalas.

Ukrinform je prethodno objavio da su francuski predsednički kandidati Gabrijel Atal i Eduar Filip pozvali Evropu da pojača podršku Ukrajini nakon ruskog napada na voz u blizini ukrajinsko-poljske granice.

(Tanjug)