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"NEĆEMO VIŠE TRPETI, VRAĆAMO SE" Stari vuk Orban najavio nacionalnu pobunu, Mađaru klecaju kolena

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

13. 09. 2026. u 18:34

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BIVŠI premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da se vraća u političku borbu protiv nove vlade zemlje na čelu sa Peterom Mađarom.

НЕЋЕМО ВИШЕ ТРПЕТИ, ВРАЋАМО СЕ Стари вук Орбан најавио националну побуну, Мађару клецају колена

Zoltan Mathe/MTI via AP

 - Bili smo strpljivi – možda čak i više nego što je trebalo. I bili smo pravedni, imajući u vidu način na koji su se ponašali, možda čak i više nego što je trebalo... Prošlo je pet meseci. Ova faza je završena. To je to, kraj. Ovako više ne može. Došlo je vreme za nacionalni otpor. Strpljenju je kraj, kraju je i pravedan odnos, kao i svi jednostrani gestovi. Treba prihvatiti izazov i boriti se - rekao je Orban govoreći povodom otvaranja političke sezone u gradu Keč, prenose RIA Novosti. 

Prema njegovim rečima, desničarske snage u Mađarskoj žele da ta zemlja bude suverena, dok vlada stranke „Tisa“ želi da je pretvori u koloniju.

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