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TRAMP PONOVO PODIGAO BURU U LONDONU I DABLINU: Treći put pozvao na ujedinjenje Irske - "To je najprirodniji potez svih vremena!"

Ana Đokić

13. 09. 2026. u 17:50

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp danas je po treći put govorio o ujedinjenju Severne Irske i Republike Irske, istakavši da je “prirodno spojiti sever i jug”, preneo je Skaj njuz.

ТРАМП ПОНОВО ПОДИГАО БУРУ У ЛОНДОНУ И ДАБЛИНУ: Трећи пут позвао на уједињење Ирске - То је најприроднији потез свих времена!

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

On je takođe izjavio da mu se dopala reakcija na njegovu izjavu od prethodnog dana da bi voleo da vidi ujedinjenu Irsku i da će se to na kraju i desiti. Boraveći u Dablinu u subotu, predsednik SAD je izazvao polemiku tom izjavom, a kasnije je ponovio svoj stav, dodajući da bi to bila “sjajna stvar”.

Tramp je danas novinarima na golf turniru Ajriš open u Dunbegu rekao da mu se dopala reakcija na njegove komentare.

- Imate Severnu Irsku i imate Irsku, i čini mi se da bi jedan od najprirodnijih poteza svih vremena bio njihovo spajanje. To je samo moje mišljenje, a mnogi se slažu - kazao je on.

Na pitanje da li bi i Škotska trebalo da bude nezavisna od Ujedinjenog Kraljevstva, Tramp je kazao da o tome neće da govori, i da će to ostaviti za neki drugi dan.

Trampove komentare kritikovali su unionisti u Severnoj Irskoj i Velikoj Britaniji, a Robert Dženrik iz stranke Reform UK izjavio je za Skaj njuz da su oni “potpuno pogrešni”.

Portparol te stranke zadužen za finansije rekao je danas da se ova partija oštro protivi predsednikovim pozivima na ujedinjenje Irske.

Iz sedišta britanske vlade još uvek nisu komentarisali izjave koje je Tramp dao tokom vikenda.

(Tanjug)

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