DRAMA NA MORU: Nestao indonežanski putnički brod sa 243 osobe, ima mrtvih

SA indonežanskog putničkog broda sa 243 osobe, koji je nestao jutros nakon što je izgubio vezu u Javanskom moru tokom loših vremenskih uslova, evakuisano je 115 ljudi, dok je jedna osoba poginula, a jedna povređena, rekao je Dani Rahmat, portparol lučke kompanije Pelindo, prenosi indonežanski portal Biznis.

Foto: Gemini

Prethodno je indonežanska državna agencija za potragu i spasavanje saopštila da je brod „Virgo Transport 8“ isplovio u subotu iz grada Surabaje u Istočnoj Javi ka gradu Bandžarmasinu u Južnom Kalimantanu, nakon čega je izgubljen kontakt sa njim, a spasioci su pokrenuli potragu i uputili tim ka poslednjoj poznatoj poziciji broda.

„Prema preliminarnim informacijama, evakuisano je 115 ljudi. Jedna osoba je poginula, a druga je povređena“, rekao je Rahmat, koji je preneo informacije od vlasti luke Trisakti u Bandžarmasinu.

Prijem i pomoć za evakuisane organizovani su u luci Trisakti u Bandžarmasinu, u provinciji Južni Kalimantan.

Brod, na putu od Surabaje do Bandžarmasina, izgubio je kontakt oko 2.00 sata jutros po lokalnom vremenu nakon što se suočio sa nepovoljnim vremenskim uslovima.

Njegova poslednja poznata pozicija u to vreme bila je približno 80 nautičkih milja od spasilačkog pristaništa Basirih.

Spasilački brod KN SAR Laksmana 241 je poslat da pomogne u potrazi, a u operaciji učestvuju pomorske snage, vodna policija i lučke i navigacione službe.

Prema poslednjim izveštajima, vreme u području pretrage je vedro i neće ometati napore spasavanja. Nisu date informacije o prisustvu stranaca na brodu.

(Sputnjik)