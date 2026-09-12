"VOLEO BIH DA VIDIM UJEDINJENU IRSKU" Tramp stigao u Dablin: Bio bi uspeh za sve ako bi se to dogodilo
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas, tokom posete Dablinu, da bi voleo da vidi ujedinjenu Irsku, izrazivši uverenje da će se ujedinjenje svakako dogoditi u nekom trenutku.
"Ne želim da pravim probleme, ali reći ću vam da bih voleo da je vidim ujedinjenu. Imam prijatelje na obe strane, sjajne ljude. Mislim da bi to bio veliki uspeh za sve ako bi se dogodilo. To će se na kraju ipak desiti", rekao je Tramp u Dablinu, gde se susreo sa irskim premijerom Mihalom Martinom, prenosi "Gardijan".
Prema Trampovim rečima, ujedinjenje bi moglo da se desi i sada.
"Razgovaramo o tome, a ovde imate pravog čoveka koji to može da pokrene. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo će imati šta da kaže o tome. Ali mislim da bi to bila sjajna stvar. Kako bi to moglo biti loše?", dodao je američki predsednik.
U izjavi pred samu posetu, Martin je rekao da će sa Trampom razgovarati o brojnim pitanjima od zajedničkog interesa i ponovo potvrditi snažne ekonomske i kulturne veze, kao i veze među ljudima, između Irske i SAD.
Kako je najavljeno, američki predsednik sastaće se sa irskim zvaničnicima i ambasadorom SAD u Irskoj, a prisustvovaće i turniru "Ajriš open" (Irish Open) na svom terenu za golf u Dunbegu.
Tokom posete najavljen je i niz protesta protiv Trampovog dolaska, uključujući one u Dablinu, Dunbegu i na aerodromu "Šenon".
Republika Irska nezavisna je država i članica EU, dok je Severna Irska deo Ujedinjenog Kraljevstva.
(Tanjug)
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