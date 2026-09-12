Svet

"AUTORITET I UTICAJ BRIKS-A RASTU" Putin: Partnerstvo se zasniva na principima ravnopravnosti i dobrosusedstva

В.Н.

12. 09. 2026. u 12:40

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AUTORITET i uticaj BRIKS-a rastu, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na Samitu BRIKS-a u Nju Delhiju.

АУТОРИТЕТ И УТИЦАЈ БРИКС-А РАСТУ Путин: Партнерство се заснива на принципима равноправности и добросуседства

Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

„Partnerstvo u okviru BRIKS-a zasniva se na principima ravnopravnosti i dobrosusedstva“, rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, odnos snaga pomera se u korist novih centara rasta na Globalnom jugu i istoku.

„Zemlje-članice asocijacije nastavljaju da produbljuju saradnju u svim ključnim oblastima. To se odnosi na politiku i bezbednost, ekonomiju i finansije, kao i na kulturnu i humanitarnu sferu”, rekao je Putin.

(Sputnjik)

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