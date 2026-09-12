NOVE MERE U ORMUSKOM MOREUZU? SAD zatražile od tankera da plove kroz Ormuz samo u određenim terminima

SJEDINjENE Američke Države zatražile su od tankera koji prolaze kroz Ormuski moreuz da plove samo u određenim terminima kako bi se osigurala vojna zaštita, nakon što je Iran pojačao napade na brodove koji plove noću, objavio je danas "Fajnenšel tajms".

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List navodi, pozivajući se na imejlove koje je američki centar za pomorsku koordinaciju uputio pomorskim savetnicima, da je period tokom kojeg brodovi imaju zaštitu skraćen na dva određena termina dnevno početkom septembra.

Vašington od maja pruža vazdušnu zaštitu brodovima koji žele da plove rutom uz obalu Omana, na južnoj strani Ormuskog moreuza.