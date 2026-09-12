SPASENE 43 OSOBE NAKON POŽARA NA TRAJEKTU NA FILIPINIMA: Za 54 putnika i dalje se traga (FOTO)

NAKON požara na trajektu na Filipinima, pronađene su 43 preživele osobe, a 54 se i dalje vode kao nestale, dok su pronađena 35 tela poginulih, saopštila je danas filipinska obalska straža.

Philippine Coast Guard via AP

U saopštenju se navodi da su na trajektu bile 132 osobe, a ne 134, kako je to prethodno bilo objavljeno, preneo je Filipini star.

Preživeli putnici su rekli da se čula snažna eksplozija pre nego što su se pojavili dim i plamen.

Philippine Coast Guard via AP

Broj poginulih u požaru na trajektu na Filipinima povećan je na 35 nakon što su spasioci u petak pronašli 30 tela, saopštila je filipinska obalska straža.

Trajekt se zapalio u zapadnoj filipinskoj provinciji Palavan, a filipinski vatrogasci uspeli su u petak da se ukrcaju na trajekt koji je u sredu zahvatio požar, preneo je Rojters.

Philippine Coast Guard via AP

Prethodno je bilo saopšteno da je najmanje pet osoba poginulo u požaru, a da se više od 80 vodi kao nestalo.

Gust dim i ekstremna vrućina sprečili su vatrogasce da se ranije ukrcaju na trajekt.

Philippine Coast Guard via AP

Obalska straža Filipina je ranije saopštila da je trajekt "MV Džun Aster" isplovio iz Manile i da se nalazio blizu Korona u provinciji Palavan kada je požar izbio u sredu, oko 18.45 sati po lokalnom vremenu.

Philippine Coast Guard via AP

Još nije utvrđeno šta je izazvalo požar.