SPASENE 43 OSOBE NAKON POŽARA NA TRAJEKTU NA FILIPINIMA: Za 54 putnika i dalje se traga (FOTO)
NAKON požara na trajektu na Filipinima, pronađene su 43 preživele osobe, a 54 se i dalje vode kao nestale, dok su pronađena 35 tela poginulih, saopštila je danas filipinska obalska straža.
U saopštenju se navodi da su na trajektu bile 132 osobe, a ne 134, kako je to prethodno bilo objavljeno, preneo je Filipini star.
Preživeli putnici su rekli da se čula snažna eksplozija pre nego što su se pojavili dim i plamen.
Broj poginulih u požaru na trajektu na Filipinima povećan je na 35 nakon što su spasioci u petak pronašli 30 tela, saopštila je filipinska obalska straža.
Trajekt se zapalio u zapadnoj filipinskoj provinciji Palavan, a filipinski vatrogasci uspeli su u petak da se ukrcaju na trajekt koji je u sredu zahvatio požar, preneo je Rojters.
Prethodno je bilo saopšteno da je najmanje pet osoba poginulo u požaru, a da se više od 80 vodi kao nestalo.
Gust dim i ekstremna vrućina sprečili su vatrogasce da se ranije ukrcaju na trajekt.
Obalska straža Filipina je ranije saopštila da je trajekt "MV Džun Aster" isplovio iz Manile i da se nalazio blizu Korona u provinciji Palavan kada je požar izbio u sredu, oko 18.45 sati po lokalnom vremenu.
Još nije utvrđeno šta je izazvalo požar.
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