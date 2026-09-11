RUSKE oružane snage oslobodile su Novogrišino u Donjeckoj Narodnoj Republici i Zorevku u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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U periodu od 5. do 11. septembra, Oružane snage Rusije izvele su jedan masovan i šest grupnih udara visokoprecinim oružjem na objekte vojno-industrijskog kompleksa, logističke i distributivne centre, objekte energetske, lučke i transportne infrastrukture, centre za obradu podataka, proizvodne pogone, skladišta bespilotnih letelica i plovila, centre za radio-el. izviđanje, kao i 13 teretnih brodova, dva tanekra i četiri čamaca koji su prevozili teret namenjen ukrajinskim snagama, saopštilo je rusko ministarstvo.

Jedinice grupe trupa "Sever" su za poslednjih nedelju dana uspostavile kontrolu nad naseljima Berezniki, Ozerno, Dolgenjko i Zarubinka u Harkovskoj oblasti, neutralisavši tom prilikom više od 1.430 ukrajinskih vojnika, 12 borbenih oklopnih vozila, pet artiljerijskih sistema i osam stanica za radio-el. i kontrabaterijsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" su za isti period zauzele povoljnije borbene položaje duž linije fronta, izbacivši tom prilikom iz stroja više od 1.395 ukrajinskih vojnika, 10 borbenih oklopnih vozila, 12 artiljerijskih sistema i sedam stanica za radio-el. i kontrabaterijsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" su aktivnim ofanzivnim dejstvima oslobodile naselje Kurtovka u DNR i neutralisale više od 1.330'ukrajinskih vojnika, 11 borbenih oklopnih vozila i 11 artiljerijskih sistema.

Jedinice grupe trupa "Centar" aktivnim ofanzivnim dejstvima oslobodile su naselje Novogrišino" u DNR i izbacile iz stroja više od 2.820 ukrajinskih vojnika, 20 borbenih oklopnih vozila, tri artiljerijska sistema, kao i deset stanica za radio-el. i kontrabaterijsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" u poslednjih sedam dana izbacile su iz stroja više od 2.215 ukrajinskih vojnika, 12 borbenih oklopnih vozila i dve stanice za radio-el. borbu.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" su za isti period eliminisale više od 290 ukrajinskih vojnika, šest borbenih oklopnih vozila, kao i osam stanica za radio-el. i kontrabaterijsku borbu.

Sistemima PVO ruske snage oborile su u poslednjih nedelju dana 48 vođenih avio-bombi, presrele 14 projektila sistema HIMARS, četiri krstareće rakete dugog dometa "flamingo", dve vođene rakete "neptun" i uništile 5.673 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga, navode iz ministarstva.

Snage Crnomorske flote uništile su 12 besposadnih čamaca ukrajinske mornarice u Crnom moru.

(RT Balkan)