MUNJEVITA AKCIJA FSB: Rus (20) špijunirao za Ukrajinu, objavljen snimak hapšenja i ispitivanja

DRŽAVLjANIN Rusije priveden je u Tambovskoj oblasti zbog sumnje na veleizdaju. Pripadnici ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) utvrdili su da je on prikupljao podatke za ukrajinsku vojnu obaveštajnu službu, konkretno informacije o vojnim objektima i sektoru energetike, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a.

FSB

„Federalna služba bezbednosti je u Tambovskoj oblasti privela državljanina Rusije, rođenog 2006. godine, osumnjičenog za veleizdaju”, navodi se u saopštenju službe.

Osumnjičeni je uspostavio kontakt sa predstavnikom Glavne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine putem aplikacije Telegram. Zatim je, postupajući po uputstvima svog nalogodavca, počeo da prikuplja i neprijatelju prosleđuje informacije o vojnim instalacijama, kao i o industrijskim i energetskim objektima u Tambovskoj i susednim oblastima.

Osumnjičenom sada predstoji suđenje prema članu 275. Krivičnog zakonika Rusije – za krivično delo veleizdaje. Za ovo delo predviđena je kazna doživotnog zatvora. Sud mu je odredio pritvor.