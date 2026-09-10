TAJNA OPERACIJA U LONDONU: Dvoje "palo" zbog sumnje na saradnju sa iranskom obaveštajnom službom

DVE osobe uhapšene su u Londonu zbog sumnje da su pomagale iranskoj obaveštajnoj službi, saopštila je londonska Metropoliten policija, a preneo Sky news.

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Uhapšeni su žena (42) i muškarac (60), koji su privedeni na adresama u Londonu. Akciju su sproveli pripadnici londonske jedinice za borbu protiv terorizma u okviru istrage o sumnji na krivična dela prema Zakonu o nacionalnoj bezbednosti (NSA).

Hapšenja su usledila nakon što su 24. juna pretresene adrese na severozapadu Londona. Nakon njihovog privođenja, policija je 9. septembra pretresla i treću nekretninu u tom području.

Oboje se sumnjiče za krivično delo iz člana 3 britanskog Zakona o nacionalnoj bezbednosti iz 2023. godine, koje se odnosi na pomaganje stranoj obaveštajnoj službi.

Osumnjičeni su odvedeni u londonsku policijsku stanicu, a potom pušteni uz kauciju i stroge uslove.

Pred sud bi trebalo da se pojave krajem oktobra.

Policija je saopštila da ovaj slučaj nije povezan sa incidentima i napadima koji su se ranije ove godine dogodili na različitim lokacijama i objektima povezanim sa jevrejskom i iranskom zajednicom širom Londona.

Komandant Helen Flanagan, šefica londonske jedinice za borbu protiv terorizma, rekla je da policija razume zabrinutost javnosti zbog hapšenja, ali je naglasila da nema razloga za strah od neposredne opasnosti.

- Ne verujemo da postoji neposredna pretnja široj javnosti u vezi sa ovim slučajem - rekla je Flanagan.

Ona je dodala da je tokom protekle godine zabeleženo značajno povećanje aktivnosti policije povezane sa nacionalnom bezbednošću i pretnjama koje potiču od stranih država.

- Ako posumnjamo da bilo koja aktivnost može da ugrozi bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva ili javnosti, nećemo oklevati da preduzmemo mere - poručila je Flanagan.

Flanagan je podsetila i da je nivo terorističke pretnje u Velikoj Britaniji i dalje označen kao "ozbiljan" i pozvala građane da budu oprezni i prijave policiji sve što im deluje sumnjivo.

(Telegraf.rs)