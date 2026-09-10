RUSKE oružane snage oslobodile su Zarubinku i Goptovku u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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Jedinice grupe trupa "Sever" su eliminisale do 230 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 18 automobila, oruđe poljske artiljerije i stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su preko 215 vojnika, jedno oklopno vozilo američke proizvodnje, 18 vozila, oruđe poljske artiljerije i radarsku stanicu za kontrabaterijsku borbu AN/TPKu-50 američke proizvodnje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 160 vojnika, dva oklopna transportera "bucefal”, dva borbena oklopna vozila, 19 automobila, oruđa poljske artiljerije i borbeno vozilo višecevnog raketnog sistema.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su do 415 vojnika, pet borbenih oklopnih vozila, devet vozila, jedno oruđe poljske artiljerije i stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe snaga "Istok" napredovale su u pravcu neprijateljskih odbrambenih linija. Neprijatelj je izgubio do 360 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo i šest automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" dejstvovale su po ljudstvu i tehnici mehanizovane brigade i brdsko-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine u blizini naselja Juljevka, Kušugum i Grigorovka u Zaporoškoj oblasti. Neutralizovano je više od 50 ukrajinskih vojnika i 14 vozila.

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su šest vođenih vazdušnih bombi, sedam projektila američkog višecevnog raketnog sistema HIMARS, jednu navođenu krstareću raketu dugog dometa "neptun" i 1.030 bespilotnih letelica avionskog tipa.

(RT Balkan)