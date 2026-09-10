STIGAO ZELENSKI: Ovo su ključni zahtevi koje je izneo u Kanadi

PREDSEDNIK Volodimir Zelenski stigao je u Kanadu 9. septembra, u nastojanju da obezbedi podršku za jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane i pripreme za zimu.

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Očekuje se da će Zelenski održati „važne sastanke“ čiji je cilj jačanje strateškog partnerstva dve zemlje u godinama koje dolaze. Očekuje se i da će se kasnije tokom dana sastati sa kanadskim premijerom Markom Karnijem.

- Razgovaraćemo o tome kako da ojačamo našu otpornost, pružimo podršku ljudima i obezbedimo da Ukrajina ima sposobnosti koje su joj potrebne da se odbrani - naveo je predsednik u objavi na društvenim mrežama 10. septembra.

Prema rečima Zelenskog, prva dama Ukrajine Olena Zelenska planira da se sastane sa kanadskim filantropima koji pružaju podršku Ukrajini.

Poseta Kanadi usledila je nakon Zelenskovog boravka u Norveškoj, gde su on i prva dama prisustvovali sahrani kralja Haralda V 9. septembra.

U Oslu se Zelenski takođe sastao sa norveškim premijerom Jonasom Garom Storeom, sa kojim je razgovarao o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane i napretku programa protivbalističkih raketa „Freyja“.

Ukrajina ima za cilj da funkcionalni prototip sistema "Freyja" bude spreman u prvoj polovini 2027. godine.

U projektu učestvuju Ukrajina i devet evropskih zemalja, među kojima je i Norveška, kao i nekoliko evropskih proizvođača odbrambene opreme.

(Kyiv Independent)