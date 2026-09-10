PAKISTAN POSLAO UPOZORENJE HUTIMA: "Delovaćemo kada dođe vreme"
PAKISTAN je danas saopštio da nije bilo razgovora o vojnom reagovanju Islamabada povodom napada Huta na Saudijsku Arabiju, ali je dodao da će Pakistan "delovati kada dođe vreme".
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Sajad Haider Khan na nedeljnoj konferenciji za medije kazao je da se trenutno ne vode razgovori o potencijalnom vojnom reagovanju Pakistana i dodao da nema planova za proširenje Mekanskog saveza, preneo je Rojters.
Zajednički odbrambeni sporazum potpisan u Meki prošlog meseca između Pakistana, Turske i Saudijske Arabije propisuje da će se oružani napad na bilo koju od ove tri zemlje smatrati napadom na sve njih.
(Tanjug)
Preporučujemo
HUTI NAPALI ARAMKO: Dron gađao objekat u Saudijskoj Arabiji
14. 08. 2026. u 23:32
NOVA ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU: Huti napali Saudijsku Arabiju, 73 povređenih
08. 09. 2026. u 07:21
ESKALACIJA U CRVENOM MORU: Zašto Rijad okuplja pomorsku koaliciju i šta to znači za Jemen?
16. 08. 2026. u 19:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)