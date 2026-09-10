Svet

PAKISTAN POSLAO UPOZORENJE HUTIMA: "Delovaćemo kada dođe vreme"

D.D.

10. 09. 2026. u 11:09

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PAKISTAN je danas saopštio da nije bilo razgovora o vojnom reagovanju Islamabada povodom napada Huta na Saudijsku Arabiju, ali je dodao da će Pakistan "delovati kada dođe vreme".

ПАКИСТАН ПОСЛАО УПОЗОРЕЊЕ ХУТИМА: Деловаћемо када дође време

Profimedia

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Sajad Haider Khan na nedeljnoj konferenciji za medije kazao je da se trenutno ne vode razgovori o potencijalnom vojnom reagovanju Pakistana i dodao da nema planova za proširenje Mekanskog saveza, preneo je Rojters.

Zajednički odbrambeni sporazum potpisan u Meki prošlog meseca između Pakistana, Turske i Saudijske Arabije propisuje da će se oružani napad na bilo koju od ove tri zemlje smatrati napadom na sve njih.

(Tanjug)

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