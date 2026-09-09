AVION U KOJEM JE BIO ZELENSKI ZA DLAKU IZBEGAO OBARANJE: Norveški premijer otkrio brutalne detalje
PREMIJER Norveške Jonas Gar Stere tvrdi da je avion kojim je leteo Vladimir Zelenski za dlaku izbegao da bude pogođen dronom na putu iz Moldavije za Oslo.
- Njegov avion je umalo bio pogođen bespilotnom letelicom prilikom poletanja iz Moldavije. To je realnost sa kojom se on suočio - izjavio je on za televiziju NRK, prenose RIA Novosti.
Stere nije precizirao izvor informacija niti je otkrio detalje o tome čija je bila bespilotna letelica i koliko se blizu nalazila avionu. Televizija je zatražila dodatne informacije od kabineta premijera i kancelarije Zelenskog, ali za sada nije dobila komentar po ovom pitanju.
Juče je šef kijevskog režima doputovao u Oslo u nenajavljenu posetu povodom sahrane norveškog kralja Haralda V, koji je preminuo 29. avgusta. Presto je nasledio Haraldov sin Hokon, koji je uzeo zvanično ime Hokon VIII. On je položio zakletvu pred parlamentom 1. septembra.
Norveški portal Investornytt objavio je da je Zelenski od norveškog premijera Jonasa Gar Sterea tražio vojnu pomoć u trenutku kada u zemlji traje žalost zbog smrti kralja Haralda V, ocenivši to kao potpuno nedopustivo.
Autor teksta naveo je da šef kijevskog režima nije trebalo da posetu iskoristi kao još jedan povod za traženje pomoći, budući da sahrana podrazumeva određene obaveze i za gosta i za domaćina kada je reč o poštovanju takta i dostojanstva.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)