AVION U KOJEM JE BIO ZELENSKI ZA DLAKU IZBEGAO OBARANJE: Norveški premijer otkrio brutalne detalje

PREMIJER Norveške Jonas Gar Stere tvrdi da je avion kojim je leteo Vladimir Zelenski za dlaku izbegao da bude pogođen dronom na putu iz Moldavije za Oslo.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

- Njegov avion je umalo bio pogođen bespilotnom letelicom prilikom poletanja iz Moldavije. To je realnost sa kojom se on suočio - izjavio je on za televiziju NRK, prenose RIA Novosti.

Stere nije precizirao izvor informacija niti je otkrio detalje o tome čija je bila bespilotna letelica i koliko se blizu nalazila avionu. Televizija je zatražila dodatne informacije od kabineta premijera i kancelarije Zelenskog, ali za sada nije dobila komentar po ovom pitanju.

Juče je šef kijevskog režima doputovao u Oslo u nenajavljenu posetu povodom sahrane norveškog kralja Haralda V, koji je preminuo 29. avgusta. Presto je nasledio Haraldov sin Hokon, koji je uzeo zvanično ime Hokon VIII. On je položio zakletvu pred parlamentom 1. septembra.

Norveški portal Investornytt objavio je da je Zelenski od norveškog premijera Jonasa Gar Sterea tražio vojnu pomoć u trenutku kada u zemlji traje žalost zbog smrti kralja Haralda V, ocenivši to kao potpuno nedopustivo.

Autor teksta naveo je da šef kijevskog režima nije trebalo da posetu iskoristi kao još jedan povod za traženje pomoći, budući da sahrana podrazumeva određene obaveze i za gosta i za domaćina kada je reč o poštovanju takta i dostojanstva.

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