RUSI KIŠU DRONOVA "GERANJ" SRUČILI PO UKRAJINCIMA: Razorene lokomotive ukrajinske vojske, snimci lede krv u žilama (VIDEO)
RUSKE oružane snage su bespilotnim letelicama „Geranj“ pogodile šest lokomotiva u Nikolajevskoj, Dnjepropetrovskoj, Harkovskoj i Sumskoj oblasti Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Objavljeni su snimci objektivne kontrole na kojima se vidi uništavanje šest lokomotiva koje se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, uz primenu bespilotnih letelica „Geranj-4 siker - u rejonima naselja Dobroje u Nikolajevskoj oblasti, Varvarovka i Dobropolje u Dnjepropetrovskoj oblasti, Samojlovka u Harkovskoj oblasti i Lekarsko u Sumskoj oblasti, prenose RIA Novosti.
- Usled udara, svi ciljevi su pogođeni - navodi se u opisu video-snimka koji je objavilo Ministarstvo odbrane Rusije.
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