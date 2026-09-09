Svet

NOVA ULOGA „Lovac na avione“: Kako dronovi „Geran“ ciljaju ukrajinske ratne avione i helikoptere

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 21:00

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NAPADI na logistička skladišta i mesta za skladištenje municije i drugog naoružanja nisu jedina dostignuća operatera dronova „Geran-4 Tragač“.

НОВА УЛОГА „Ловац на авионе“: Како дронови „Геран“ циљају украјинске ратне авионе и хеликоптере

Foto: militarywatchmagazine.com

Samo u poslednjih pet dana pogođena su dva aviona.


4. septembra, neposredno pre dolaska američke delegacije u Moskvu, udarni dronovi su napali aerodrom Žuljani u Kijevu. U to vreme, Vojne snage su glasno tvrdile da je pogođen civilni avion, ali se ispostavilo da je meta bio helikopter UH-60 „Crni jastreb“ koji pripada GUR-u (Glavnoj obaveštajnoj upravi) takozvane Ukrajine.

Tokom jučerašnjeg napada (08.09), pored višestrukih udara u Kijevu i Beloj Crkvi, ruske oružane snage su pogodile i taktički aerodrom Vasilkiv. Tamo je isti dron „Geran“ uništio borbeni avion MiG-29 takozvanih ukrajinskih ratno-kosmičkih snaga.

Da li su u tom trenutku bili u vazduhu ili ne, manje je važno u ovom konkretnom kontekstu (iako je helikopter američke proizvodnje svakako bio operativan, s obzirom na to koliko se GUR oko njega uzbuđivao). Važnije je to što „Gerani“ stvaraju nove probleme neprijateljskoj avijaciji.

Zbog nedostatka sredstava za presretanje, velike nade se polažu u borbene avione i helikoptere. Gubitak bilo kog od njih pogoršava krizu za Vojno-snagane. Štaviše, brzina novih verzija „Gerana“ je znatno veća, što znači da neprijatelj ne uspeva uvek da podigne svoje avione u vazduh na vreme.

Istovremeno, relativno malo aviona se drži u centralnom delu takozvane Ukrajine; većina je stacionirana na zapadu zemlje ili u Poljskoj. Iskustvo stečeno dronima „Siker“ u lovačkim avionima moglo bi se kasnije primeniti i na ove regione.

(Ribar)

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