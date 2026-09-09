Svet

Iran spreman za intenzivniji rat sa SAD, poručuje zvaničnik

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 20:11

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IRAN je spreman za intenziviranje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i pojačaće protivnapade ukoliko Vašington nastavi da napada njegovu teritoriju i infrastrukturu, izjavio je neimenovani visoki iranski zvaničnik, dodajući da Teheran nema nameru da popusti pred američkom pomorskom blokadom i napadima na iranske tankere sa naftom.

Иран спреман за интензивнији рат са САД, поручује званичник

Faiz Dila / Alamy / Profimedia

Prema njegovim rečima, ekonomski pritisak na Iran se povećava, ali iransko rukovodstvo sukob sa SAD vidi kao egzistencijalnu pretnju i smatra da nema mnogo izbora osim da nastavi borbu, navodi Blumberg.

Zvaničnik je naveo da Iran od aprila obnavlja vojne kapacitete i da raspolaže dovoljnim brojem raketa za dugotrajan sukob.

Iranski zvaničnik priznao je da se ekonomska situacija pogoršava, ali je rekao da rukovodstvo zemlje smatra da mora da nastavi borbu sve dok ne bude uvereno da će Vašington ubuduće biti dovoljno oprezan da ponovo ne pokrene napade.

Tanjug

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