Svet

BIVŠI ISTRAŽIVAČ ANTROPIK-A I OPENAI-A: Kompanije se kockaju, AI može da nas ubije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 21:11

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ISTRAŽIVAČ veštačke inteligencije (AI) Džejkob Koksan, koji je radio u kompanijama Antropik i ranije OpenAI, podneo je ostavku uz ocenu da se obe tehnološke kompanije "kockaju s našim životima", upozorivši da razvoj veštačke inteligencije ubrzano vodi ka sistemima koji bi mogli da nadmaše ljudske sposobnosti.

БИВШИ ИСТРАЖИВАЧ АНТРОПИК-А И ОПЕНАИ-А: Компаније се коцкају, АИ може да нас убије

Foto: Kheng Ho Toh/Panthermedia/Profimedia

Koksan je svoju odluku objavio na društvenoj mreži Iks, uz upozorenje da svet ne bi trebalo da "potceni moć ove tehnologije".

-Uskoro ćemo imati nadljudske sisteme koji mogu da hakuju bilo šta, preko noći iz temelja promene bilo koju oblast i steknu stvarnu moć i resurse. Svi smo svedočili napretku u svakoj od tih oblasti, a napredak ne usporava, naveo je Koksan, prenosi Politiko.

On je rekao da Antropik, izumitelj Klod-a i OpenAI, stvaralac ChatGPT-a, "jure pravo ka samounapređujućoj superinteligenciji", što se odnosi na scenario u kojem modeli veštačke inteligencije mogu da razviju sposobnijeg naslednika, stvarajući nezaustavljivu povratnu spregu.

-Ljudi koji grade veštačku inteligenciju iskreno veruju da bi ona mogla da nas sve ubije do kraja ove decenije, napisao je Koksan u naknadnoj objavi.

Njegove tvrdnje potvrdio je i Evan Habinger, vodeći stručnjak Antropika za usklađivanje veštačke inteligencije sa ljudskim ciljevima i vrednostima, koji, međutim, nije napustio kompaniju.

-Džejkob je u pravu, mi zaista iskreno verujemo da bi veštačka inteligencija mogla da ubije sve ljude, naveo je Habinger.

On je procenio da je verovatnoća da se to dogodi u narednih deset godina veća od 10 odsto i dodao da još ne postoji plan kako bi se obezbedilo usklađivanje veštačke inteligencije sa ljudskim ciljevima u scenariju razvoja superinteligencije.

OpenAI i Antropik nedavno su prijavili incidente u kojima su agenti zasnovani na njihovim modelima postupili van predviđenih okvira, napustili izolovana testna okruženja i izveli neovlašćene sajber napade u stvarnom svetu.

Tanjug

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