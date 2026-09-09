DIPLOMATSKI ŠOK NA SEVERU: Tramp „pripojio” Island i pola kontinenta Americi – Rejkjavik digao bunu!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je zapalio svetsku političku pozornicu i pokrenuo nezapamćen međunarodni skandal nakon što je na svojoj društvenoj mreži Trut Sošal (Truth Social) lansirao geografsku mapu koja je zatekla svetsku javnost.
Na ovoj ilustraciji, očigledno generisanoj uz pomoć veštačke inteligencije, suverene države i čitavi regioni jednostrano su iscrtani u granicama Sjedinjenih Američkih Država. Prekriveni američkom trobojkom i zajedničkim natpisom „SAD”, pod ovom svojevrsnom virtuelnom aneksijom Vašingtona našli su se Kanada, Meksiko, Centralna Amerika, Karibi i Grenland. Međutim, ono što je izazvalo najveće zaprepašćenje i preraslo u ozbiljan međunarodni diplomatski spor jeste činjenica da je Tramp u svoje maksimalističke kartografske ambicije uvrstio i Island, ponosnu nordijsku državu koja se do sada nikada nije suočavala sa ovakvim otvorenim negiranjem sopstvenih granica,a koja je samo sedmicu ranije odlučno odbacila ideju o prikljaučenju Evropskoj uniji strogo braneći svoj suverenitet.
Diplomatski šamar u Rejkjaviku
Talas masovnog nezadovoljstva i revolta, kako među građanima, tako i u najvišim državnim krugovima odmah je planuo na Islandu. Vlada u Rejkjaviku je ovaj neočekivani potez iz Vašingtona dočekala „na nož”, kvalifikujući ga kao neprimeren pritisak i direktan napad na sopstveni državni suverenitet i vekovnu nezavisnost. Islandsko ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je brzo i bez odlaganja. Po hitnoj, vanrednoj proceduri uručen je zvanični diplomatski demarš ambasadoru SAD na Islandu Biliju Longu. Američki diplomata je pozvan na hitan sastanak u zgradu ministarstva, gde mu je nedvosmisleno stavljeno do znanja da je ovakvo crtanje mapa u Beloj kući apsolutno neprihvatljiv čin koji ozbiljno narušava međusobno poverenje.
Islandska šefica diplomatije Torgerdur Katrin Gunarsdotir na vanrednoj i izuzetno posećenoj konferenciji za novinare poručila je da za Island ovo nije, niti može biti predmet bilo kakve šale ili političke satire. Ona je naglasila da suverenitet i teritorijalni integritet jedne priznate nacije nisu i nikada ne smeju postati materijal za neodgovorne i lakomislene objave na društvenim mrežama. Gunarsdotir je istovremeno iskoristila priliku da izrazi snažnu solidarnost sa susednim Grenlandom, napominjući da Island pažljivo prati Trampove kontinuirane i sve očiglednije teritorijalne ambicije u arktičkom regionu.
Revolt se širi kontinentom
Island nije usamljen u ovom otporu protiv vizuelne i kartografske hegemonije Vašingtona, koja je izazvala lančanu reakciju širom zapadne hemisfere. Premijerka Islanda Kristrun Frostadotir, javno je i bez ustezanja nazvala Trampovu objavu direktnom uvredom za islandski narod, ali i za stanovnike Kanade i Grenlanda koji su se preko noći našli pod „nacrtanom” američkom čizmom.
Žestok i nedvosmislen odgovor brzo je stigao i sa juga, iz Meksika. Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum oštro je odbacila Trampove teritorijalne aluzije i poručila da Meksiko nikada neće biti ničija kolonija, niti protektorat bilo koje strane sile. Ona je naglasila da njena zemlja ponosno čuva status suverene i potpuno nezavisne nacije. Istovremeno, iz Kopenhagena stižu slični tonovi. Danski zvaničnici su Trampovu mapu ocenili kao „duboko uznemirujuću i potpuno neprimerenu”, podsećajući šefa Bele kuće na lekciju koju je već trebalo da nauči – da Grenland, kao autonomna teritorija Kraljevine Danske, nije na prodaju niti postoje bilo kakvi planovi da postane deo SAD.
Ovaj talas međunarodnog pritiska dolazi u trenutku kada se Donald Tramp suočava sa ozbiljnim problemima i na unutrašnjem političkom planu. Najnovija istraživanja javnog mnjenja u samim Sjedinjenim Američkim Državama pokazuju vidan pad podrške aktuelnom predsedniku. Prema američkim medijima, ona trenutno iznosi svega 37 odsto. Američki birači sve teže tolerišu geopolitičke potrese, a nezadovoljstvo javnosti kulminiralo je zbog kontroverznog vojnog angažmana i rata u Iranu. Ovaj iscrpljujući sukob na Bliskom istoku, u kombinaciji sa novim diplomatskim ratovima i bizarnim kartografskim pretenzijama prema tradicionalnim saveznicima, počeo je ozbiljno da kruni Trampov rejting kod kuće, ostavljajući Belu kuću sve izolovanijom i na međunarodnoj i na domaćoj sceni.
Svet u strahu od nove mape Vašingtona
Iako Bela kuća preko svojih portparola već pokušava da relativizuje čitav događaj i svede ga na nivo „internet šale”, jasno je da Trampova objava bez ikakvog dodatnog konteksta predstavlja brutalan simbolični pritisak na najbliže saveznike i susede. Ova kartografska provokacija nije izolovan incident. Tramp već mesecima sistematski zateže konopac u odnosima sa Kanadom kroz iscrpljujući trgovinski rat i uvođenje rigoroznih carina. Da stvar bude gora, američki predsednik je nedavno otišao toliko daleko da je potpisao posebnu uredbu kojom se jezero Ontario, prirodna i zvanična kanadska granica, jednostrano preimenuje u „Jezero Amerika”.
U trenutku kada se globalna arhitektura bezbednosti nalazi na izuzetno klimavim nogama, ovakve eksplicitne teritorijalne pretenzije – pa makar za sada bile izražene samo kroz virtuelne ilustracije i algoritme veštačke inteligencije – izazivaju opravdan i dubok strah širom međunarodne zajednice. Svetski analitičari i diplomatski krugovi se s pravom pitaju: da li je reč samo o Trampovim uobičajenim i radikalnim političkim manevrima za skretanje pažnje sa unutrašnjih problema i pada rejtinga, ili se iza zatvorenih vrata Ovalnog kabineta sprema teren za nasilno prekrajanje globalnih granica? Odgovor na ovo pitanje mogao bi da odredi sudbinu međunarodnog poretka u godinama koje dolaze.
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