DIPLOMATSKI ŠOK NA SEVERU: Tramp „pripojio” Island i pola kontinenta Americi – Rejkjavik digao bunu!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je zapalio svetsku političku pozornicu i pokrenuo nezapamćen međunarodni skandal nakon što je na svojoj društvenoj mreži Trut Sošal (Truth Social) lansirao geografsku mapu koja je zatekla svetsku javnost.

Truth Social / Planet / Profimedia

Na ovoj ilustraciji, očigledno generisanoj uz pomoć veštačke inteligencije, suverene države i čitavi regioni jednostrano su iscrtani u granicama Sjedinjenih Američkih Država. Prekriveni američkom trobojkom i zajedničkim natpisom „SAD”, pod ovom svojevrsnom virtuelnom aneksijom Vašingtona našli su se Kanada, Meksiko, Centralna Amerika, Karibi i Grenland. Međutim, ono što je izazvalo najveće zaprepašćenje i preraslo u ozbiljan međunarodni diplomatski spor jeste činjenica da je Tramp u svoje maksimalističke kartografske ambicije uvrstio i Island, ponosnu nordijsku državu koja se do sada nikada nije suočavala sa ovakvim otvorenim negiranjem sopstvenih granica,a koja je samo sedmicu ranije odlučno odbacila ideju o prikljaučenju Evropskoj uniji strogo braneći svoj suverenitet.

Diplomatski šamar u Rejkjaviku

Talas masovnog nezadovoljstva i revolta, kako među građanima, tako i u najvišim državnim krugovima odmah je planuo na Islandu. Vlada u Rejkjaviku je ovaj neočekivani potez iz Vašingtona dočekala „na nož”, kvalifikujući ga kao neprimeren pritisak i direktan napad na sopstveni državni suverenitet i vekovnu nezavisnost. Islandsko ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je brzo i bez odlaganja. Po hitnoj, vanrednoj proceduri uručen je zvanični diplomatski demarš ambasadoru SAD na Islandu Biliju Longu. Američki diplomata je pozvan na hitan sastanak u zgradu ministarstva, gde mu je nedvosmisleno stavljeno do znanja da je ovakvo crtanje mapa u Beloj kući apsolutno neprihvatljiv čin koji ozbiljno narušava međusobno poverenje.

Islandska šefica diplomatije Torgerdur Katrin Gunarsdotir na vanrednoj i izuzetno posećenoj konferenciji za novinare poručila je da za Island ovo nije, niti može biti predmet bilo kakve šale ili političke satire. Ona je naglasila da suverenitet i teritorijalni integritet jedne priznate nacije nisu i nikada ne smeju postati materijal za neodgovorne i lakomislene objave na društvenim mrežama. Gunarsdotir je istovremeno iskoristila priliku da izrazi snažnu solidarnost sa susednim Grenlandom, napominjući da Island pažljivo prati Trampove kontinuirane i sve očiglednije teritorijalne ambicije u arktičkom regionu.

Revolt se širi kontinentom

Island nije usamljen u ovom otporu protiv vizuelne i kartografske hegemonije Vašingtona, koja je izazvala lančanu reakciju širom zapadne hemisfere. Premijerka Islanda Kristrun Frostadotir, javno je i bez ustezanja nazvala Trampovu objavu direktnom uvredom za islandski narod, ali i za stanovnike Kanade i Grenlanda koji su se preko noći našli pod „nacrtanom” američkom čizmom.

Žestok i nedvosmislen odgovor brzo je stigao i sa juga, iz Meksika. Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum oštro je odbacila Trampove teritorijalne aluzije i poručila da Meksiko nikada neće biti ničija kolonija, niti protektorat bilo koje strane sile. Ona je naglasila da njena zemlja ponosno čuva status suverene i potpuno nezavisne nacije. Istovremeno, iz Kopenhagena stižu slični tonovi. Danski zvaničnici su Trampovu mapu ocenili kao „duboko uznemirujuću i potpuno neprimerenu”, podsećajući šefa Bele kuće na lekciju koju je već trebalo da nauči – da Grenland, kao autonomna teritorija Kraljevine Danske, nije na prodaju niti postoje bilo kakvi planovi da postane deo SAD.

Ovaj talas međunarodnog pritiska dolazi u trenutku kada se Donald Tramp suočava sa ozbiljnim problemima i na unutrašnjem političkom planu. Najnovija istraživanja javnog mnjenja u samim Sjedinjenim Američkim Državama pokazuju vidan pad podrške aktuelnom predsedniku. Prema američkim medijima, ona trenutno iznosi svega 37 odsto. Američki birači sve teže tolerišu geopolitičke potrese, a nezadovoljstvo javnosti kulminiralo je zbog kontroverznog vojnog angažmana i rata u Iranu. Ovaj iscrpljujući sukob na Bliskom istoku, u kombinaciji sa novim diplomatskim ratovima i bizarnim kartografskim pretenzijama prema tradicionalnim saveznicima, počeo je ozbiljno da kruni Trampov rejting kod kuće, ostavljajući Belu kuću sve izolovanijom i na međunarodnoj i na domaćoj sceni.

Svet u strahu od nove mape Vašingtona

Iako Bela kuća preko svojih portparola već pokušava da relativizuje čitav događaj i svede ga na nivo „internet šale”, jasno je da Trampova objava bez ikakvog dodatnog konteksta predstavlja brutalan simbolični pritisak na najbliže saveznike i susede. Ova kartografska provokacija nije izolovan incident. Tramp već mesecima sistematski zateže konopac u odnosima sa Kanadom kroz iscrpljujući trgovinski rat i uvođenje rigoroznih carina. Da stvar bude gora, američki predsednik je nedavno otišao toliko daleko da je potpisao posebnu uredbu kojom se jezero Ontario, prirodna i zvanična kanadska granica, jednostrano preimenuje u „Jezero Amerika”.

U trenutku kada se globalna arhitektura bezbednosti nalazi na izuzetno klimavim nogama, ovakve eksplicitne teritorijalne pretenzije – pa makar za sada bile izražene samo kroz virtuelne ilustracije i algoritme veštačke inteligencije – izazivaju opravdan i dubok strah širom međunarodne zajednice. Svetski analitičari i diplomatski krugovi se s pravom pitaju: da li je reč samo o Trampovim uobičajenim i radikalnim političkim manevrima za skretanje pažnje sa unutrašnjih problema i pada rejtinga, ili se iza zatvorenih vrata Ovalnog kabineta sprema teren za nasilno prekrajanje globalnih granica? Odgovor na ovo pitanje mogao bi da odredi sudbinu međunarodnog poretka u godinama koje dolaze.

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