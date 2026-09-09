Svet

KOSMOS SE USELIO U SVAKODNEVICU: Šta su glavne teme Međunarodnog samita posvećenog svemiru, na kome učestvuje i predsednik Srbije

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Imajući u vidu da kosmos više nije samo prostor naučnih istraživanja i velikih ljudskih podviga, već je postao sastavni deo svakodnevnog života, ekonomije, komunikacija, bezbednosti i odbrane, Francuska od danas u Parizu na prvom, dvodnevnom Međunarodnom samitu posvećenom svemiru, okuplja predstavnike gotovo 120 stranih delegacija. U ime Srbije na samitu učestvuje predsednik Aleksandar Vučić.

КОСМОС СЕ УСЕЛИО У СВАКОДНЕВИЦУ: Шта су главне теме Међународног самита посвећеног свемиру, на коме учествује и председник Србије

Foto: AI/Gemini

Skup se održava u pariskoj Velikoj palati, na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona, a za istim stolom našli su se šefovi država i vlada, predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, parlamentarci, naučnici, vojnici, astronauti, rukovodioci privatnih kompanija, predstavnici civilnog društva, lokalnih vlasti i razvojnih banaka.

Kako ističe francuska vlada, cilj ovog prvog svetskog skupa takve vrste jeste da se omogući neposredan dijalog o pitanjima koja su do sada često razmatrana odvojeno. Raspon tema je veliki, od sve intenzivnijeg korišćenja niskih Zemljinih orbita i istraživanja Meseca, do razvoja nove svemirske ekonomije.

U Parizu naglašavaju da svemir već odavno neposredno utiče na svakodnevni život stanovnika Zemlje. Sateliti omogućavaju geolokaciju, posmatranje planete i komunikacije, a postali su neophodni i za povezane uređaje, autonomna vozila, telemedicinu, pomorski saobraćaj i odbranu.

Svemirski sektor se, kako ističu organizatori, tokom poslednjih dvadesetak godina potpuno promenio zahvaljujući tehnološkim prodorima i pojavi velikog broja novih aktera, kako državnih, tako i privatnih. Istovremeno sa mogućnostima, međutim, rastu i opasnosti.

Među najvećim izazovima francuska vlada izdvaja sve veću zagušenost orbita, svemirski otpad, tehnološku zavisnost i militarizaciju svemira. Upravo zbog toga organizatori poručuju da je potrebno zajednički razmišljati ne samo o osvajanju i ekonomskom korišćenju svemira, već i o pravilima koja bi trebalo da važe izvan Zemlje.

Rad samita podeljen je u tri velike oblasti. Prva se odnosi na nauku, tehnologiju i istraživanje svemira kao potencijal za budućnost čovečanstva. U okviru nje razgovara se, između ostalog, o istraživanju Marsa, posmatranju okeana i naučnim istraživanjima u svemiru.

Druga velika tema je svetska svemirska ekonomija. Razmatraju se pristup svemiru, povezivanje, industrijalizacija i evropska konkurentnost, ali i znanja i stručne sposobnosti koje će biti potrebne do 2035. godine.

Treći deo posvećen je bezbednosti i upravljanju svemirom. U Parizu naglašavaju potrebu da se bezbednost ovog prostora gradi dijalogom, odbranom i međunarodnim partnerstvima, u trenutku kada svemir sve više postaje i područje suprotstavljenih strateških interesa.

Poruka skupa je da svemir više nije udaljeno pitanje rezervisano za astronaute i naučnike. Od satelita iznad naših glava već zavise komunikacije, saobraćaj, privreda, medicina i bezbednost, dok će način na koji države budu uredile odnose u orbiti sve više određivati i odnose na Zemlji.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK! Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom
Svet

0 0

"SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK!" Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom

KADA se Filip Gašpar 2018. godine prvi put zbližio sa političkim pokretom Alernativa za Nemačku (AfD) stranka je, kako sam priznaje, izgledala "kao start-ap". On je inače sin hrvatskih gastrabajtera, rođen je u Nemačkoj, a po obrazovanju je IT-jevac. Danas je ta krajnje desna nemačka stranka pobednik s 44-postotnom podrškom birača u državi Saksonija-Anhalt, a Gašpar je član AfD-a i politički savetnik koji iza sebe već ima dosta iskustva rada s AfD-ovim poslanicima u Bundestagu i u Evropskom parlamentu.

09. 09. 2026. u 15:39

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

0 0

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Iran steže Saudijce u klešta: Otvorena dva fronta
Svet

0 0

Iran steže Saudijce u "klešta": Otvorena dva fronta

U JULU su Saudijska Arabija i Sjedinjene Američke Države bombardovale milicije u Iraku koje podržava Iran, nakon što su ih optužile za napade dronovima na saudijska naftna postrojenja, za koje su odgovornost preuzeli jemenski Huti, još jedan saveznik Irana.

09. 09. 2026. u 16:31

SAD SU DEVASTIRANE, ZALIHE NA ISTORIJSKOM MINIMUMU: Američki list otkrio brutalnu istinu, Iran pojeo rakete
Svet

0 0

SAD SU DEVASTIRANE, ZALIHE NA ISTORIJSKOM MINIMUMU: Američki list otkrio brutalnu istinu, Iran "pojeo" rakete

POZIVAJUĆI se na objavljene procene o američkim zalihama raketa za protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, list Los Anđeles tajms navodi da je Vašington tokom rata potrošio značajan deo naprednih raketa sistema „Patriot“ i THAAD, a da bi obnova tih zaliha pri sadašnjim proizvodnim kapacitetima američke odbrambene industrije mogla da potraje nekoliko godina.

09. 09. 2026. u 16:22

Politika
Tenis
Fudbal
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem

Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem