KOSMOS SE USELIO U SVAKODNEVICU: Šta su glavne teme Međunarodnog samita posvećenog svemiru, na kome učestvuje i predsednik Srbije

Imajući u vidu da kosmos više nije samo prostor naučnih istraživanja i velikih ljudskih podviga, već je postao sastavni deo svakodnevnog života, ekonomije, komunikacija, bezbednosti i odbrane, Francuska od danas u Parizu na prvom, dvodnevnom Međunarodnom samitu posvećenom svemiru, okuplja predstavnike gotovo 120 stranih delegacija. U ime Srbije na samitu učestvuje predsednik Aleksandar Vučić.

Foto: AI/Gemini

Skup se održava u pariskoj Velikoj palati, na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona, a za istim stolom našli su se šefovi država i vlada, predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, parlamentarci, naučnici, vojnici, astronauti, rukovodioci privatnih kompanija, predstavnici civilnog društva, lokalnih vlasti i razvojnih banaka.

Kako ističe francuska vlada, cilj ovog prvog svetskog skupa takve vrste jeste da se omogući neposredan dijalog o pitanjima koja su do sada često razmatrana odvojeno. Raspon tema je veliki, od sve intenzivnijeg korišćenja niskih Zemljinih orbita i istraživanja Meseca, do razvoja nove svemirske ekonomije.

U Parizu naglašavaju da svemir već odavno neposredno utiče na svakodnevni život stanovnika Zemlje. Sateliti omogućavaju geolokaciju, posmatranje planete i komunikacije, a postali su neophodni i za povezane uređaje, autonomna vozila, telemedicinu, pomorski saobraćaj i odbranu.

Svemirski sektor se, kako ističu organizatori, tokom poslednjih dvadesetak godina potpuno promenio zahvaljujući tehnološkim prodorima i pojavi velikog broja novih aktera, kako državnih, tako i privatnih. Istovremeno sa mogućnostima, međutim, rastu i opasnosti.

Među najvećim izazovima francuska vlada izdvaja sve veću zagušenost orbita, svemirski otpad, tehnološku zavisnost i militarizaciju svemira. Upravo zbog toga organizatori poručuju da je potrebno zajednički razmišljati ne samo o osvajanju i ekonomskom korišćenju svemira, već i o pravilima koja bi trebalo da važe izvan Zemlje.

Rad samita podeljen je u tri velike oblasti. Prva se odnosi na nauku, tehnologiju i istraživanje svemira kao potencijal za budućnost čovečanstva. U okviru nje razgovara se, između ostalog, o istraživanju Marsa, posmatranju okeana i naučnim istraživanjima u svemiru.

Druga velika tema je svetska svemirska ekonomija. Razmatraju se pristup svemiru, povezivanje, industrijalizacija i evropska konkurentnost, ali i znanja i stručne sposobnosti koje će biti potrebne do 2035. godine.

Treći deo posvećen je bezbednosti i upravljanju svemirom. U Parizu naglašavaju potrebu da se bezbednost ovog prostora gradi dijalogom, odbranom i međunarodnim partnerstvima, u trenutku kada svemir sve više postaje i područje suprotstavljenih strateških interesa.

Poruka skupa je da svemir više nije udaljeno pitanje rezervisano za astronaute i naučnike. Od satelita iznad naših glava već zavise komunikacije, saobraćaj, privreda, medicina i bezbednost, dok će način na koji države budu uredile odnose u orbiti sve više određivati i odnose na Zemlji.