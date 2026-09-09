KOSMOS SE USELIO U SVAKODNEVICU: Šta su glavne teme Međunarodnog samita posvećenog svemiru, na kome učestvuje i predsednik Srbije
Imajući u vidu da kosmos više nije samo prostor naučnih istraživanja i velikih ljudskih podviga, već je postao sastavni deo svakodnevnog života, ekonomije, komunikacija, bezbednosti i odbrane, Francuska od danas u Parizu na prvom, dvodnevnom Međunarodnom samitu posvećenom svemiru, okuplja predstavnike gotovo 120 stranih delegacija. U ime Srbije na samitu učestvuje predsednik Aleksandar Vučić.
Skup se održava u pariskoj Velikoj palati, na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona, a za istim stolom našli su se šefovi država i vlada, predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, parlamentarci, naučnici, vojnici, astronauti, rukovodioci privatnih kompanija, predstavnici civilnog društva, lokalnih vlasti i razvojnih banaka.
Kako ističe francuska vlada, cilj ovog prvog svetskog skupa takve vrste jeste da se omogući neposredan dijalog o pitanjima koja su do sada često razmatrana odvojeno. Raspon tema je veliki, od sve intenzivnijeg korišćenja niskih Zemljinih orbita i istraživanja Meseca, do razvoja nove svemirske ekonomije.
U Parizu naglašavaju da svemir već odavno neposredno utiče na svakodnevni život stanovnika Zemlje. Sateliti omogućavaju geolokaciju, posmatranje planete i komunikacije, a postali su neophodni i za povezane uređaje, autonomna vozila, telemedicinu, pomorski saobraćaj i odbranu.
Svemirski sektor se, kako ističu organizatori, tokom poslednjih dvadesetak godina potpuno promenio zahvaljujući tehnološkim prodorima i pojavi velikog broja novih aktera, kako državnih, tako i privatnih. Istovremeno sa mogućnostima, međutim, rastu i opasnosti.
Među najvećim izazovima francuska vlada izdvaja sve veću zagušenost orbita, svemirski otpad, tehnološku zavisnost i militarizaciju svemira. Upravo zbog toga organizatori poručuju da je potrebno zajednički razmišljati ne samo o osvajanju i ekonomskom korišćenju svemira, već i o pravilima koja bi trebalo da važe izvan Zemlje.
Rad samita podeljen je u tri velike oblasti. Prva se odnosi na nauku, tehnologiju i istraživanje svemira kao potencijal za budućnost čovečanstva. U okviru nje razgovara se, između ostalog, o istraživanju Marsa, posmatranju okeana i naučnim istraživanjima u svemiru.
Druga velika tema je svetska svemirska ekonomija. Razmatraju se pristup svemiru, povezivanje, industrijalizacija i evropska konkurentnost, ali i znanja i stručne sposobnosti koje će biti potrebne do 2035. godine.
Treći deo posvećen je bezbednosti i upravljanju svemirom. U Parizu naglašavaju potrebu da se bezbednost ovog prostora gradi dijalogom, odbranom i međunarodnim partnerstvima, u trenutku kada svemir sve više postaje i područje suprotstavljenih strateških interesa.
Poruka skupa je da svemir više nije udaljeno pitanje rezervisano za astronaute i naučnike. Od satelita iznad naših glava već zavise komunikacije, saobraćaj, privreda, medicina i bezbednost, dok će način na koji države budu uredile odnose u orbiti sve više određivati i odnose na Zemlji.
Preporučujemo
RUBIO ZAPRETIO IRANU: Udarite na američke brodove, gubite tankere
09. 09. 2026. u 07:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)