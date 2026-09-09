"PREKINITE SVU POMOĆ KIJEVU": Žestoka poruka iz Moskve Trampu
SJEDINjENE Države treba da zaustave svaku pomoć kijevskom režimu za rano rešavanje sukoba u Ukrajini, rekao je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov.
Ruski predsednik Vladimir Putin i njegov američki kolega Donald Tramp održali su u utorak telefonski razgovor. Predsednik Rusije je tokom razgovora istakao korake koje bi Sjedinjene Države mogle da preduzmu kako bi okončale sukob u Ukrajini.
-Pre svega, verovatno, da prestanemo da pružamo bilo kakvu pomoć Kijevu - rekao je Ušakov ISIS "Vesti", odgovarajući na pitanje, koje akcije bi Amerikanci mogli da preduzmu da zaustave borbe u zoni sukoba u Ukrajini.
Pomoćnik predsednika Ruske Federacije je napomenuo da je diskusija lidera bila u zatvorenom formatu.
(Ria Novosti)
Preporučujemo
MOSKVA BESNA JER NATO ĆUTI: "Kako da razgovaramo o miru dok stradaju civili?"
27. 08. 2026. u 17:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)