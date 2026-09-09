Svet

"PREKINITE SVU POMOĆ KIJEVU": Žestoka poruka iz Moskve Trampu

D.D.

09. 09. 2026. u 14:51

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SJEDINjENE Države treba da zaustave svaku pomoć kijevskom režimu za rano rešavanje sukoba u Ukrajini, rekao je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov.

ПРЕКИНИТЕ СВУ ПОМОЋ КИЈЕВУ: Жестока порука из Москве Трампу

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ruski predsednik Vladimir Putin i njegov američki kolega Donald Tramp održali su u utorak telefonski razgovor. Predsednik Rusije je tokom razgovora istakao korake koje bi Sjedinjene Države mogle da preduzmu kako bi okončale sukob u Ukrajini.

-Pre svega, verovatno, da prestanemo da pružamo bilo kakvu pomoć Kijevu - rekao je Ušakov ISIS "Vesti", odgovarajući na pitanje, koje akcije bi Amerikanci mogli da preduzmu da zaustave borbe u zoni sukoba u Ukrajini.

Pomoćnik predsednika Ruske Federacije je napomenuo da je diskusija lidera bila u zatvorenom formatu.
(Ria Novosti)

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