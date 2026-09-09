OBNAVLJAJU SE TAJNI TRILATERALNI PREGOVORI O UKRAJINI? Putin, Vitkof i Kušner spremaju veliki preokret

SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet američkog lidera Džared Kušner razgovarali su o mogućnosti obnavljanja trilateralnih pregovora o ukrajinskom rešenju, rekao je pomoćnik ruskog predsednika Putina, Jurij Ušakov.

Foto: putnik, Kremlin Pool Photo via AP

- To je ono što se može nastaviti sa ukrajinskom stranom, uključujući i trilateralni format. Da, o tome je bio razgovor - rekao je Ušakov za IS "Vesti" autor Pavel Zarubin.

On je napomenuo da je Putinov razgovor sa Vitkofom i Kušnerom generalno bio ne samo konstruktivan, već i smislen i poslovni.

Putin se u Kremlju 5. septembra sastao sa Vitkofom i Kušnerom trajalo je oko tri sata. Tokom toga, ruski lider je naglasio potrebu da se pozabavi svim osnovnim uzrocima ukrajinskog sukoba, rekao je novinarima Ušakov.

(Ria Novosti)