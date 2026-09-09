KAKO SU NESTALE SLIKE IZ RENOAROVE KUĆE: Scenario spektakularne pljačke u Francuskoj, s plenom vrednim 9 miliona evra

Iz Muzeja Renoar u mestu Kanj na Moru, na Azurnoj obali, u utorak rano ujutru ukradene su četiri slike čuvenog francuskog impresioniste Pjera Ogista Renoara.

Foto: Raffaele Ballirano / Panthermedia / Profimedia

Dve su pronađene u vrtu muzeja, od kojih se za jednu pretpostavlja da je “Portret gospođe Stiven Pišon” iz 1895. godine, dok se za preostalim delima i počiniocima još traga. Vrednost četiri odnete slike procenjena je na ukupno devet miliona evra.

Na meti lopova našli su se i “Portret gospođe Kolona Romano“ (1910), “Koko čita“ (1905) i “Mlada žena kod bunara“ (1886).

Alarm se oglasio u 5.48, a policija je stigla svega pet minuta kasnije. Snimci video-nadzora pokazali su dvojicu muškaraca kako ulaze u muzej i odnose dela. Do dolaska policajaca već su pobegli. Muzej je zatvoren, a pokrenuta je istraga i potraga za počiniocima.

Mesto krađe ima posebnu vrednost jer nije reč samo o muzeju posvećenom Renoaru, već o njegovoj poslednjoj kući. Slikar, koji je patio od teškog reumatoidnog artritisa, početkom 20. veka sve više je boravio na jugu Francuske, gde mu je prijala blaža klima. Godine 1907. sa suprugom Alin Šarigo kupio je imanje Kolet u Kanju na Moru, sa velikim maslinjakom. Naredne godine porodica je angažovala arhitektu Žila Fevra da im izgradi veliku kuću u neoprovensalskom stilu. Renoar je tu stvarao tokom poslednjih godina života, sve do smrti 1919. godine.

Imanje su nasledila njegova deca, a grad ga je 1960. otkupio od najmlađeg sina Kloda Renoara i pretvorio u muzej. Zbirka danas obuhvata 13 originalnih Renoarovih platna i četrdesetak skulptura, kao i porodični nameštaj, fotografije, arhivu i lične predmete umetnika, među kojima su njegov štafelaj i invalidska kolica.

Muzej je potpuno renoviran 2013. godine, kada je restaurirana kuća i otvoren novi prostor posvećen skulpturama, a zbirka je obogaćena i sa 17 kipova u gipsu koje su ustupile porodice Renoar i Gino. Kuću okružuje mediteranski vrt sa viševekovnim maslinama, pomorandžama i smokvama.

Krađa je ponovo pokrenula pitanje bezbednosti umetničkog nasleđa u Francuskoj, naročito posle spektakularne krađe u Luvru 19. oktobra prošle godine, kada su lopovi odneli osam komada nakita francuske krune, procenjenih na oko 88 miliona evra.

Poslednjih meseci na meti su se našle i druge ustanove. Početkom jula iz muzeja “Lalik” ukradeno je 27 komada nakita vrednih više od 4,5 miliona evra.

Francusko Ministarstvo kulture je zbog ovakvih slučajeva krajem jula predstavilo plan sa 33 mere za povećanje bezbednosti ustanova koje čuvaju kulturno nasleđe. Među njima su utvrđivanje najugroženijih muzeja, jačanje sistema zaštite i mogućnost da najosetljiviji predmeti budu privremeno sklonjeni na bezbedna mesta, dok uslovi za njihovo izlaganje ne budu dodatno osigurani.