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KAKO SU MONASI UKLONILI ŽENE SA ČELIČNE DAME: Skandal i indignacija u Parizu u koje su umešani visoki hinduistički gosti na Ajfelovoj kuli

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Pariska čelična dama nije u ponedeljak primala turiste zbog štrajka osoblja, jer se direkcija ovog spomenika diskriminatorno ponela prema damama koje ga opslužuju.

КАКО СУ МОНАСИ УКЛОНИЛИ ЖЕНЕ СА ЧЕЛИЧНЕ ДАМЕ: Скандал и индигнација у Паризу у које су умешани високи хиндуистички гости на Ајфеловој кули

Foto: Goran Čvorović

Zaposleni na Ajfelovoj kuli bili su zgranuti prethodnom seksističkom segregacijom prilikom određivanja smene, uzrokovanom religijskim zahtevima specifičnih gostiju.

Sve je počelo u subotu, kada je oko stotinu članova hinduističke organizacije BAPS privatno posetilo jedan od najpoznatijih svetskih spomenika. Ovaj uticajni verski pokret je, inače, blizak indijskom premijeru Narendri Modiju. Delegacija je boravila u Parizu povodom svečanosti uoči otvaranja velikog hinduističkog hrama u mestu Bisi Sen Žorž, udaljenog tridesetak kilometara istočno od francuske prestonice.

Vođe delegacije prethodno su zatražili od preduzeća koje upravlja Ajfelovom kulom da se poseta njihovog duhovnog predstavnika s pratnjom organizuje tako da im se ograniče kontakti sa ženama. Zahtev je prihvaćen, što je izazvalo skandal. Prema svedočenju zaposlenih, radnicama Ajfelove kule i spoljnih kompanija naređeno je da tokom prolaska delegacije budu "nevidljive". Neke su morale da napuste radna mesta i nekoliko minuta provedu u prostorijama za osoblje, pojedine su zamenili muškarci, a ženama je bilo naloženo i da ne prolaze određenim zonama dok su gosti bili tu.

Zaposleni su ocenili da je reč o postupku "duboko suprotnom vrednostima jednakosti i nediskriminacije" i u ponedeljak održali generalnu skupštinu i stupili u štrajk. Ajfelova kula zbog toga čitavog dana nije primala posetioce. Na njenom zvaničnom sajtu isprva je stajalo samo da je otvaranje spomenika toga dana "odloženo iz operativnih razloga". Posle sastanka uprave i predstavnika zaposlenih odlučeno je da kula u utorak ponovo bude otvorena.

Slučaj je izazvao burne političke reakcije. Predsednica regiona Il de Frans Valeri Pekres saopštila je da je "šokirana" i da je lično obavestila predstavnike pomenutog hinduističkog pokreta u Francuskoj da su takve prakse suprotne zakonima Francuske republike. Gradonačelnik Pariza Emanuel Gregoar najavio je hitnu istragu, poručivši da se jednakost žena i muškaraca "ne zaustavlja u podnožju istorijskih spomenika". Ministarka zadužena za ravnopravnost žena i muškaraca Oror Berže poručila je da "nijedna dogma, nijedna religija nije iznad zakona Republike", dok su predsednički kandidati Marin Le Pen i Gabrijel Atal takođe osudili postupanje prema zaposlenima.

Uprava Ajfelove kule na kraju je priznala da zahtevi delegacije nisu smeli da budu prihvaćeni, jer nisu u skladu s vrednostima i načelima ravnopravnosti žena i muškaraca i neutralnosti. Najavila je istragu, promenu procedura i izvinila se zaposlenima i posetiocima. BAPS je, sa svoje strane, negirao da je nameravao bilo kome da zabrani pristup i uputio "iskreno izvinjenje" zbog neprijatnosti koje je slučaj izazvao.

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