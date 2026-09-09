KAKO SU MONASI UKLONILI ŽENE SA ČELIČNE DAME: Skandal i indignacija u Parizu u koje su umešani visoki hinduistički gosti na Ajfelovoj kuli
Pariska čelična dama nije u ponedeljak primala turiste zbog štrajka osoblja, jer se direkcija ovog spomenika diskriminatorno ponela prema damama koje ga opslužuju.
Zaposleni na Ajfelovoj kuli bili su zgranuti prethodnom seksističkom segregacijom prilikom određivanja smene, uzrokovanom religijskim zahtevima specifičnih gostiju.
Sve je počelo u subotu, kada je oko stotinu članova hinduističke organizacije BAPS privatno posetilo jedan od najpoznatijih svetskih spomenika. Ovaj uticajni verski pokret je, inače, blizak indijskom premijeru Narendri Modiju. Delegacija je boravila u Parizu povodom svečanosti uoči otvaranja velikog hinduističkog hrama u mestu Bisi Sen Žorž, udaljenog tridesetak kilometara istočno od francuske prestonice.
Vođe delegacije prethodno su zatražili od preduzeća koje upravlja Ajfelovom kulom da se poseta njihovog duhovnog predstavnika s pratnjom organizuje tako da im se ograniče kontakti sa ženama. Zahtev je prihvaćen, što je izazvalo skandal. Prema svedočenju zaposlenih, radnicama Ajfelove kule i spoljnih kompanija naređeno je da tokom prolaska delegacije budu "nevidljive". Neke su morale da napuste radna mesta i nekoliko minuta provedu u prostorijama za osoblje, pojedine su zamenili muškarci, a ženama je bilo naloženo i da ne prolaze određenim zonama dok su gosti bili tu.
Zaposleni su ocenili da je reč o postupku "duboko suprotnom vrednostima jednakosti i nediskriminacije" i u ponedeljak održali generalnu skupštinu i stupili u štrajk. Ajfelova kula zbog toga čitavog dana nije primala posetioce. Na njenom zvaničnom sajtu isprva je stajalo samo da je otvaranje spomenika toga dana "odloženo iz operativnih razloga". Posle sastanka uprave i predstavnika zaposlenih odlučeno je da kula u utorak ponovo bude otvorena.
Slučaj je izazvao burne političke reakcije. Predsednica regiona Il de Frans Valeri Pekres saopštila je da je "šokirana" i da je lično obavestila predstavnike pomenutog hinduističkog pokreta u Francuskoj da su takve prakse suprotne zakonima Francuske republike. Gradonačelnik Pariza Emanuel Gregoar najavio je hitnu istragu, poručivši da se jednakost žena i muškaraca "ne zaustavlja u podnožju istorijskih spomenika". Ministarka zadužena za ravnopravnost žena i muškaraca Oror Berže poručila je da "nijedna dogma, nijedna religija nije iznad zakona Republike", dok su predsednički kandidati Marin Le Pen i Gabrijel Atal takođe osudili postupanje prema zaposlenima.
Uprava Ajfelove kule na kraju je priznala da zahtevi delegacije nisu smeli da budu prihvaćeni, jer nisu u skladu s vrednostima i načelima ravnopravnosti žena i muškaraca i neutralnosti. Najavila je istragu, promenu procedura i izvinila se zaposlenima i posetiocima. BAPS je, sa svoje strane, negirao da je nameravao bilo kome da zabrani pristup i uputio "iskreno izvinjenje" zbog neprijatnosti koje je slučaj izazvao.
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